«Лион» — «Тулуза». Прогноз (к. 2.08) и ставки на матч Кубка французской лиги 18 декабря 2019 года

В среду, 18 декабря, «Лион» будет принимать «Тулузу» в рамках 1/8 финала Кубка французской лиги. Начало поединка — в 20:45 мск. Прогноз на «Лион» — «Тулуза».

«Лион»

10 декабря «ткачи» в Лиге чемпионов сыграли с немецким «Лейпцигом» на своем поле вничью 2:2, позволившая французам пробиться со второго места в группе в 1/8 финала турнира.

В позапрошлом матче чемпионата Франции «аристократы» разгромили на выезде «Ним» со счетом 4:0, а перед этим было поражение от «Лилля» на своей территории — 0:1.

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В прошлом туре команда принимала «Ренн» и уступила 0:1. В Лиге 1 «Лион» занимает только восьмое место, набрав 25 очков.

Игра с «Тулузой» станет первой для клуба в нынешнем розыгрыше Кубка французской лиги.

«Тулуза»

«Тулуза» занимает 20-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея на своем счету 12 очков. Именно на борьбе за выживание сосредоточена сейчас команда, которая терпит поражение за поражением.

В прошлом туре команда дома уступила «Реймсу» — 0:1. Последняя победа состоялась еще 19 октября, когда удалось победить «Лилль» — 2:1. С тех пор подопечные Антуана Комбуаре только проигрывали в Лиге 1.

В Кубке лиги «Тулуза» вступила в борьбу на стадии 1/16 финала, где на выезде удалось победить «Ньор» со счетом 2:1. Голами отметились Макс Градель и Яя Саного.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Лиона» — 1.40, победа «Тулузы» — 7.10, ничья — 5.00.

У обеих команд есть проблемы в чемпионате Франции, но все-таки у «Тулузы» там — настоящая катастрофа, поэтому команде вряд ли стоит отдавать все силы в рамках второстепенного турнира. Предлагаем поставить на то, что «Лион» победит с форой -1.5 гола за 2.08. 0