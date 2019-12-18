ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пеп Гвардиола«Реал» против «Ман Сити». Все расклады перед мегабитвой Жеребьевка Лиги чемпионовЖеребьевка ЛЧ: «Ливерпулю» достался нежеланный билет в Мадрид Эрлинг ХоландТрансферный дайджест. 10—16 декабря
  • 14:05
    • ЦСКА продлил контракт с полузащитником
  • 13:04
    • WADA открыло 15 дел в отношении россиян после перепроверки проб
  • 11:31
    • Поветкин намерен стать чемпионом мира
  • 11:14
    • «Реалу» интересен 17-летний футболист «Ренна»
  • 09:58
    • «Эвертон» опроверг договоренность с Анчелотти
  • 09:44
    • Панарин отметился голом в пятом матче подряд
  • 08:58
    • «Вашингтон» одолел «Детройт», Уэстбрук и Харден принесли победу «Хьюстону»
    Все новости спорта

    Сможет ли «Лион» выйти в четвертьфинал Кубка французской лиги?

    «Лион» — «Тулуза». Прогноз (к. 2.08) и ставки на матч Кубка французской лиги 18 декабря 2019 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Лион Прогнозы на Тулузу
    Прогноз на «Лион» — «Тулуза»
    Мемфис Депай
    В среду, 18 декабря, «Лион» будет принимать «Тулузу» в рамках 1/8 финала Кубка французской лиги. Начало поединка — в 20:45 мск. Прогноз на «Лион» — «Тулуза».
    ×
    Футбол. Франция. Кубок Лиги 18 Декабря 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.33
  • X
  • 5.10
  • 2
  • 9.10
  • Играть!
    •

    «Лион»

    10 декабря «ткачи» в Лиге чемпионов сыграли с немецким «Лейпцигом» на своем поле вничью 2:2, позволившая французам пробиться со второго места в группе в 1/8 финала турнира.

    В позапрошлом матче чемпионата Франции «аристократы» разгромили на выезде «Ним» со счетом 4:0, а перед этим было поражение от «Лилля» на своей территории — 0:1.

    Все прогнозы на футбол

    В прошлом туре команда принимала «Ренн» и уступила 0:1. В Лиге 1 «Лион» занимает только восьмое место, набрав 25 очков.

    Игра с «Тулузой» станет первой для клуба в нынешнем розыгрыше Кубка французской лиги.

    «Тулуза»

    «Тулуза» занимает 20-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея на своем счету 12 очков. Именно на борьбе за выживание сосредоточена сейчас команда, которая терпит поражение за поражением.

    В прошлом туре команда дома уступила «Реймсу» — 0:1. Последняя победа состоялась еще 19 октября, когда удалось победить «Лилль» — 2:1. С тех пор подопечные Антуана Комбуаре только проигрывали в Лиге 1.

    10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 15СделатьСтавок без рискаleon.ru

    В Кубке лиги «Тулуза» вступила в борьбу на стадии 1/16 финала, где на выезде удалось победить «Ньор» со счетом 2:1. Голами отметились Макс Градель и Яя Саного.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Лиона» — 1.40, победа «Тулузы» — 7.10, ничья — 5.00.

    У обеих команд есть проблемы в чемпионате Франции, но все-таки у «Тулузы» там — настоящая катастрофа, поэтому команде вряд ли стоит отдавать все силы в рамках второстепенного турнира. Предлагаем поставить на то, что «Лион» победит с форой -1.5 гола за 2.08. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Бонус на первый депозитleon.ru
  • Забрать
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.55
  • Прогноз на матч Аль-Садд — Эсперанс
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.62
  • Прогноз на матч СКА — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Фламенго — Аль-Хиляль
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Боруссия Д — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.57
  • Экспресс дня 17 декабря
  • Сегодня в 22:30
    •  3.30
  • Прогноз на матч Аугсбург — Фортуна
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.61
  • Прогноз на матч Айлендерс — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Калгари — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  1.53
  • Прогноз на матч Торпедо — Барыс
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Байер — Герта
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Монтерей — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.58
  • Прогноз на матч Сампдория — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 20:55
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Мохамед Салах
  • «Ливерпуль» продолжает защиту титула. «Красным» хватило двух минут, чтобы выйти в плей-офф ЛЧ
    • 13:58 11/12/2019     Уле Гуннар Сульшер
  • «Манчестер Юнайтед»: трансферные планы на январь
    • 22:11 14/12/2019     Эрлинг Холанд
  • Трансферный дайджест. 10—16 декабря
    • Вчера в 19:06
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Лион» — «Тулуза». Прогноз (к. 2.08) и ставки на матч Кубка французской лиги 18 декабря 2019 года. Прогноз на «Лион» — «Тулуза». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.08
    Тоже интересно
    Лига Европы Футбол Жеребьёвка 1/16 финала Лиги Европы 2019/2020Онлайн жеребьёвки 1/16 финала ЛЕ 2019/2020: когда матчи, кто с кем играет Вчера в 15:300
  • 08:31
    • CМИ: Ибрагимович может перейти в «Эвертон»
  • 08:14
    • Источник: «Локомотив» намерен выкупить Мариу со скидкой
  • 15:01
    • Защитник «Локомотива» успешно перенес операцию
    Лига чемпионов Футбол Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов 2019/2020Онлайн жеребьёвки 1/8 финала ЛЧ 2019/2020: когда матчи, кто с кем играет Вчера в 14:231
  • Экспресс дня

  • Сможет ли «Реал» выстоять на «Камп Ноу»?
  • 4.52
    •
  • 14:52
    • Капитан «Атлетико» получил травму
  • 14:34
    • Сучилов выступит на январских этапах Кубка IBU
  • 14:18
    • Тил все еще привыкает к жизни в России
    Панарин продолжил результативную серию Хоккей НХЛ. Ассист Радулова, 29 сэйвов Бобровского, голы Анисимова и ПанаринаРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 17 декабря 09:310
  • 13:49
    • Зидан призвал оставить судей в покое перед встречей с «Барселоной»
  • 13:33
    • Полузащитник «Ливерпуля» пропустит полуфинал клубного чемпионата мира
  • 13:20
    • Закарин задумывался о смене гражданства
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие