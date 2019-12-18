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    Пройдет ли «Ренн» в четвертьфинал?

    «Амьен» — «Ренн». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч Кубка французской лиги 18 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Амьен» — «Ренн»
    Рафинья и Адриен Юну
    В рамках 1/8 финала Кубка французской лиги «Амьен» примет на своем стадионе «Ренн». Место встречи — «Стад де ла Ликорн». Начало матча в 23:05 по мск. Прогноз на «Амьен» — «Ренн».

    «Амьен»

    Для «Амьена» этот турнир начался очень резко. Команда сразу попала на непростого соперника «Анже». Однако с трудностями хозяева справились и выиграли со счетом 3:2.

    «Бело-черные» на данный момент имеют явные проблемы. Их результаты в последнее время очень плохие. Уже 5 матчей команда остается без побед, при этом в четырех из них она терпела поражение.

    Календарь и таблица Лиги 1

    В прошлый раз коллектив сыграл вничью с «Дижоном» (1:1). Ну а до этого — 3:0 от «Монако» и 4:2 от «Монпелье».

    Статистика команды в Кубке лиги тоже не очень хорошая. «Амьен» проигрывал и в тайме, и в матче в 5 из 7 поединков. Не менее двух голов коллектив пропускал в 6 из 7 случаев.

    «Ренн»

    «Ренн» сейчас, наоборот, в форме. Команда выиграла 5 встреч подряд. При этом отметим, что гости не пропускали в последних двух встречах.

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    На выходных они обыграли «Лион» со счетом 0:1. В прошлый четверг «черно-красные» обыграли дома «Лацио» (2:0) в Лиге Европы, хотя и вылетели из турнира.

    На чужих полях «Ренн» побеждал в прошлых двух играх. Помимо «Лиона» команда выиграла на поле «Метца» (0:1).

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    • В нынешнем сезоне это будет первый матч Кубка лиги для коллектива из одноименного города. В прошлом году «Ренн» дошел до 1/4 финала, где уступил «Монако» (2:1).

    Прогноз

    «Ренн» — серьезный соперник, который в последних встречах обыграл несколько не менее серьезных команд. Так что модно считать гостей фаворитами.

    Букмекеры дают такие коэффициенты: 2.95 они установили на победу «Амьена» и 2.46 было предложено на победу «Ренна». А вот на проход коэффы следующие: 2.05 и 1.77 соответственно.

    Полагаем, что «красно-черные» могут не выиграть в основное время, но все же они должны пройти дальше. Они показали неплохой футбол за две последние недели. Прогноз — проход «Ренна» за 1.77. 0

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