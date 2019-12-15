«Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 2.25) и ставки на матч АПЛ 15 декабря 2019 года

В 17 туре английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» будет принимать «Тоттенхэм». Игра пройдет на стадионе «Молинью» 15 декабря. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм».

«Вулверхэмптон»

За 16 туров чемпионата Англии клуб из Вулвергемптона набрал 24 балла. Опередив «Тоттенхэм» на 1 пункт, команда заняла 6 строчку в таблице.

В 11 туре Премьер-лиги коллектив Эшпириту Санту встретился с «Арсеналом» на «Эмирейтс». Игра завершилась ничьей (1:1). А затем «волки» победили в следующих трех поединках.

«Вулверхэмптон» одолел «Слован» (1:0), «Астон Виллу» (2:1) и «Борнмут» (2:1). Чуть позже «бродяги» расписали мировую с «Брагой» в ЛЕ (3:3) и с «Шеффилдом Юнайтед» в АПЛ (1:1).

Все прогнозы на АПЛ

4 декабря на стадионе «Молинью» хозяева уверенно разобрались с «Вест Хэмом» (2:0), а матч 16 тура чемпионата закончился ничьей в противостоянии с «Брайтоном» (2:2). В Лиге Европы «волки» разгромили «Бешикташ» (4:0).

«Тоттенхэм»

На данный момент лондонский клуб имеет в своем запасе 23 очка, чего пока достаточно лишь для седьмой строчки в таблице. Расстояние от зоны еврокубков составляет всего 1 балл.

В первой встрече под руководством Жозе Моуринью «шпоры» одержали верх над «Вест Хэмом» (3:2), после чего в Лиге чемпионов команда одолела «Олимпиакос» (4:2).

В 14 туре Премьер-лиги «Тоттенхэм» победил «Борнмут» (3:2), а первое поражение с новым клубом португальский тренер потерпел от МЮ (1:2).

7 декабря на своем поле лилейно-белые не оставили шансов «Бернли» (5:0), а последняя игра с «Баварией» на евроарене была провалена (1:3).

Прогноз

Победа «Вулверхэмптона» в матче 17 тура АПЛ оценивается в 3,30. На ничью букмекеры предлагают поставить за 3,45, а на победу «Тоттенхэма» — за 2,25.

Подопечные Моуринью захотят реабилитироваться перед болельщиками за поражение в Лиге чемпионов. Наш прогноз — победа «Тоттенхэма» с коэффициентом 2,25. 0