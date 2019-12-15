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    Увезет ли «Реал» победу с «Местальи»?

    «Валенсия» — «Реал». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч чемпионата Испании 15 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Валенсия» — «Реал»
    «Реал»
    В воскресенье, 15 декабря, в поединке 17-го тура испанской Примеры «Валенсия» на стадионе «Месталья» сыграет с мадридским «Реалом». Начало игры — в 23:00 по мск. Прогноз на «Валенсия» — «Реал».
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    Футбол. Испания. Примера 15 Декабря 2019 года
    Валенсия
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    «Валенсия»

    В конце ноября «Валенсия» на своем поле спаслась от поражения в матче Лиги чемпионов с «Челси» (2:2), забив в концовке встречи.

    Затем в рамках Примеры левантийцы обыграли «Вильярреал» дома — 2:1, а затем «Леванте» в гостях — 4:2.

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    В последнем матче «Валенсия» в Амстердаме победила «Аякса» со счетом 1:0, что позволило ей выйти из группы с первого места.

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    • После 16 туров Примеры «Валенсия» с 26 очками идет на 9-м месте. Разница мячей 26-23, шесть голов забил Даниэль Парехо.

    «Реал»

    Мадридцы в конце ноября скатали очень обидную домашнюю ничью с ПСЖ в Лиге чемпионов. «Реал» вел со счетом 2:0, но пропустил два мяча на последних минутах — 2:2.

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    • Затем, в рамках Примеры подопечные Зидана на выезде одолели «Алавес» (2:1) и дома победили «Эспаньол» (2:0).

    В последнем матче «Реал» в рамках Лиги чемпионов не без труда победил на выезде «Брюгге» (3:1), Впрочем из группы мадридцы вышли досрочно, хоть и со второго места.

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    С 34 очками после 16 туров «Реал» занимает второе место в таблице Примеры, уступая «Барселоне» по доп. показателям. Разница мячей 32-11, одиннадцать голов забил Карим Бензема.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В прошлом сезоне «Реал» дома победил со счетом 2:0, но проиграл в Валенсии 1:2. Годом ранее в Мадриде команды сыграли 2:2, но на выезде «Реал» победил 4:1.

    Прогноз

    На победу «Валенсии» букмекеры дают коэффициент 3,75, на ничейный результат в основное время — 3,95, а на победу «Реала» — 1,90.

    Дома в этом сезоне «Валенсия» проиграла лишь два раза — «Барселоне» и «Аяксу». «Реал» проиграл на выезде дважды — «Мальорке» и ПСЖ. Прогнозируем, что на своем поле левантийцы не проиграют.

    Можно рассчитывать на результативный матч. Интересны варианты ТБ 2,5 за 1,55 и «обе забьют» за 1,55. 0

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    «Валенсия» — «Реал». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч чемпионата Испании 15 декабря 2019 года. Прогноз на «Валенсия» — «Реал». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.95
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