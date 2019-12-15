«Валенсия» — «Реал». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч чемпионата Испании 15 декабря 2019 года

В воскресенье, 15 декабря, в поединке 17-го тура испанской Примеры «Валенсия» на стадионе «Месталья» сыграет с мадридским «Реалом». Начало игры — в 23:00 по мск. Прогноз на «Валенсия» — «Реал».

«Валенсия»

В конце ноября «Валенсия» на своем поле спаслась от поражения в матче Лиги чемпионов с «Челси» (2:2), забив в концовке встречи.

Затем в рамках Примеры левантийцы обыграли «Вильярреал» дома — 2:1, а затем «Леванте» в гостях — 4:2.

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В последнем матче «Валенсия» в Амстердаме победила «Аякса» со счетом 1:0, что позволило ей выйти из группы с первого места.

После 16 туров Примеры «Валенсия» с 26 очками идет на 9-м месте. Разница мячей 26-23, шесть голов забил Даниэль Парехо.

«Реал»

Мадридцы в конце ноября скатали очень обидную домашнюю ничью с ПСЖ в Лиге чемпионов. «Реал» вел со счетом 2:0, но пропустил два мяча на последних минутах — 2:2.

Затем, в рамках Примеры подопечные Зидана на выезде одолели «Алавес» (2:1) и дома победили «Эспаньол» (2:0).

В последнем матче «Реал» в рамках Лиги чемпионов не без труда победил на выезде «Брюгге» (3:1), Впрочем из группы мадридцы вышли досрочно, хоть и со второго места.

С 34 очками после 16 туров «Реал» занимает второе место в таблице Примеры, уступая «Барселоне» по доп. показателям. Разница мячей 32-11, одиннадцать голов забил Карим Бензема.

Календарь и таблица испанской Примеры

В прошлом сезоне «Реал» дома победил со счетом 2:0, но проиграл в Валенсии 1:2. Годом ранее в Мадриде команды сыграли 2:2, но на выезде «Реал» победил 4:1.

Прогноз

На победу «Валенсии» букмекеры дают коэффициент 3,75, на ничейный результат в основное время — 3,95, а на победу «Реала» — 1,90.

Дома в этом сезоне «Валенсия» проиграла лишь два раза — «Барселоне» и «Аяксу». «Реал» проиграл на выезде дважды — «Мальорке» и ПСЖ. Прогнозируем, что на своем поле левантийцы не проиграют.

Можно рассчитывать на результативный матч. Интересны варианты ТБ 2,5 за 1,55 и «обе забьют» за 1,55. 0