«Ювентус» — «Удинезе». Прогноз и ставки на матч Серии А 15 декабря

В 16-м туре чемпионата Италии «Ювентус» в Турине будет принимать «Удинезе». Матч пройдет 15 декабря. Начало — в 17:00 мск. Прогноз на «Ювентус» — «Удинезе».

«Ювентус»

«Ювентус» на неделе провел матч против «Байера» в Лиге чемпионов. Туринцы, которые еще раньше гарантировали себе выход в плей-офф, тем не менее, не расслабились, а одержали победу со счетом 2:0.

А вот в чемпионате Италии «Юве» столкнулся с серией из двух подряд матчей без побед — первой в текущем сезоне на внутренней арене. Команда Маурицио Сарри сперва не смогла обыграть «Сассуоло» (2:2), а затем уступила «Лацио» (1:3).

В матче против «Сассуоло» туринцы впервые в текущем чемпионате потеряли очки на своем поле. У команды — 6 побед и 1 ничья.

На данный момент у «Ювентуса» в активе 36 очков и второе место. От лидирующего «Интера» «Старая Синьора» отстает на 2 очка. У «Юве» 26 забитых мячей и 15 пропущенных.

«Удинезе»

«Удинезе» в последних пяти матчах одержал одну победу и она пришлась не на чемпионат, а на Кубок Италии — со счетом 4:0 была разгромлена «Болонья».

В Серии А команда не выигрывает с 3 ноября, в четырех матчах подряд. В последних турах подопечные Луки Готти проиграли «Лацио» (0:3) и сыграли вничью с «Наполи» (1:1).

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В турнирной таблице «Удинезе» после 15 туров занимает 16-е место. У команды 15 набранных очков и от зоны вылета ее отделяет 4 балла. «Удинезе» забил всего 10 голов, а пропустил 24.

На выезде удинцы в текущем чемпионате играют плохо — 1 победа, 1 ничья и 5 поражений.

Прогноз

На победу «Ювентуса» букмекеры дают коэффициент 1,24, на ничью — 6,70, а на победу «Удинезе» — 15,00.

Прогноз на матч — «Ювентус» забьет голы в обоих таймах с коэффициентом 1,73. 0