«Наполи» — «Парма». Прогноз (к. 2.62) и ставки на матч Серии А 14 декабря 2019 года

«Наполи» и «Парма» сыграют в 16 туре итальянской Серии А. Матч пройдет на стадионе «Сан Паоло» 14 декабря. Игра начнется в 20:00 по мск. Прогноз на «Наполи» — «Парма».

«Наполи»

До прошлого матча «Наполи» не знал побед в девяти играх подряд с учетом всех турниров, дважды уступив в этом отрезке при шести ничейных исходах.

Эта неудачная серия отбросила «небесно-голубых» на седьмую позицию в турнирной таблице Серии А. Отставание от зоны Лиги чемпионов составляет уже восемь пунктов.

В Серии А неаполитанцы не могут выиграть уже семь поединков. Как результат, хотя команда выиграла у «Генка» в Лиге чемпионов и вышла в плей-офф, с поста наставника был уволен Карло Анчелотти.

Грядущий поединок будет первым для Рино Гаттузо во главе коллектива.

«Парма»

«Парма» находится немногим ниже — на 8 месте с 21 очком. Тем не менее, у команды только три победы в восьми предыдущих поединках.

В пяти последних матчах «Крестоносцы» одержали три победы. Одна игра — против «Милана» (0:1) дома — завершилась поражением.

Вместе с тем, две предыдущие встречи «джаллоблу» выиграли. В Кубке Италии клуб победил дома «Фрозиноне» (2:1) и «Сампдорию» (1:0).

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом хозяев, коэффициент на победу которых равен 1,3, тогда как успех гостей оценивается в 10,0, а ничья — в 5,25.

Рекомендуем ставить на то, что «Наполи» выиграет, и обе команды забьют за 2,62. 0