«Майнц» — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч Бундеслиги 14 декабря 2019 года

В 15 туре немецкой Бундеслиги состоится поединок между «Майнцом» и «Боруссией» Дортмунд. Матч, который пройдет на «Опель Арене», начнется в 17:30 по московскому времени. Прогноз на «Майнц» — «Боруссия» Дортмунд.

«Майнц»

Команда находится во второй половине турнирной таблицы и занимает 13 место. В ее активе 15 очков и всего в трех баллах зона вылета.

Нельзя сказать, что результаты «Майнца» безнадежны. Несмотря на поражение в прошлом туре от «Аугсбурга» 2:1, хозяева выиграли в двух предыдущих встречах у «Айнтрахта» (2:1) и «Хоффенхайма» (1:5).

Пожалуй, самое крупное поражение за последние 5 матчей было во встрече с «Лейпцигом» (8:0). Вообще «карнавальники» проигрывали трижды.

Дома команда ни разу не играла вничью — 3 победы и 3 поражения.

«Боруссия» Д

«Боруссия» окрылена успехом после выхода в плей-офф Лиги чемпионов. Так что сейчас кое-какое давление с команды все же спало. В Бундеслиге «желто-черные» идут на третьем месте с 26 очками и в случае ничьи или поражения могут спуститься ниже. Их преследуют сразу четыре команды.

В чемпионате «шмели» не проигрывают на протяжении трех встреч — 2 победы над «Фортуной» (5:0) и «Гертой» (1:2), а также ничья с «Падерборном» (3:3).

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Вообще «дортмундцы» выиграли три поединка подряд с учетом всех турниров, забивая не менее двух голов и пропустив всего два мяча за этот отрезок.

В гостевых играх турнира команда играет не очень стабильно — 2 победы, 3 ничьи и 2 поражения.

Отметим, что в лазарете оказались Витцель и Делэйни — два основных футболиста центра поля.

Прогноз

Несмотря на кадровые потери «Боруссия» все равно остается фаворитом. Коэффициенты предлагают следующие: 4.90 на хозяев и 1.63 на гостей.

Люсьен Фавр справился с проблемой, изменив тактику, и вроде бы это сработало, если судить по последней встрече. «Шмели» действительно набрали неплохую форму, так что мы ставим именно на них.

Традиционно матчи Бундеслиги получаются результативными, поэтому и наша встреча не должна стать исключением. Гости имеют мощную атаку, от них мы ждем соответствующего результата. Прогноз — «Х2 и ТБ 2.5» за 1.83. 0