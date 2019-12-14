«Фортуна» — «РБ Лейпциг». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч чемпионата Германии 14 декабря 2019 года

В субботу, 14 декабря, в 15-м туре немецкой Бундеслиги «Фортуна» из Дюссельдорфа на своей арене сыграет с «РБ Лейпциг». Начало встречи — в 20:30 по мск. Прогноз на «Фортуна» — «РБ Лейпциг».

«Фортуна»

Дюссельдорфская команда с 12 очками расположилась в зоне переходных матчей, на 16 строке. От 15 позиции ее отделяет только разница мячей.

«Фортуна» не может победить в четырех последних матчах Бундеслиги, сыграв в этом периоде дважды вничью и две встречи проиграв.

Началась эта серия для «красно-белых» с мирового исхода с «Шальке» (3:3) в гостях, затем они уступили 0:4 дома «Баварии», после чего поделили очки на выезде с «Хоффенхаймом» (1:1), а в последнем туре они были разгромлены в Дортмунде местной «Боруссией» со счетом 0:5.

На своей арене в текущем розыгрыше БЛ «Фортуна» победила дважды в шести матчах, раз сыграла вничью и трижды уступила, разница мячей — 6:10.

«РБ Лейпциг»

Коллектив из Лейпцига не знает горечи поражений в девяти последних поединках с учетом всех турниров, выиграв в этом отрезке в семи матчах.

Накануне «быки» сыграли во Франции с «Лионом» (2:2) в рамках группового этапа Лиги чемпионов и с первого места пробились в 1/8 финала самого престижного турнира Европы.

Все прогнозы на Бундеслигу

Отметим, что дружина Юлиана Нагельсмана в Бундеслиге победила в минувших пяти играх, забив за этот период аж 22 гола, пропустила — шесть. В последнем туре она одолела дома «Хоффенхайм» — 3:1.

В турнирной таблице чемпионата Германии «РБ Лейпциг» с 30 зачетными баллами идет на второй строке, уступая лидеру первенства всего лишь один пункт.

«Ред Булл» из семи выездных встреч этой БЛ победил в пяти из них, еще раз сыграл вничью и раз проиграл, разница забитых и пропущенных — 19:8.

В прошлом сезоне «быки» разгромили в Дюссельдорфе «Фортуну» со счетом 4:0, а в Лейпциге команды сыграли вничью — 1:1.

Прогноз на «Фортуна» — «РБ Лейпциг»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «РБ Лейпциг» предлагают — 1.50.

На викторию «Фортуны» дают — 6.45, ничья оценена — в 5.05.

В последних шести матчах с участием в «РБ Лейпциг» заходила ставка на тотал больше. Прогнозируем, что на этот раз поединок не будет столь результативным. 0