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    Как сыграют на КЧМ чемпионы Азии и Африки?

    «Аль-Хиляль» — «Эсперанс». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч Клубного чемпионата мира 14 декабря

    Прогнозы на футбол
    Прогноз на «Аль-Хиляль» — «Эсперанс»
    Рэзван Луческу
    В четвертьфинальном матче Клубного чемпионата мира встретятся саудовский «Аль-Хиляль» и тунисский «Эсперанс». Матч пройдет на стадионе имени Джассима бин Хамада в Катаре. Начало — в 17:00 мск. Прогноз на «Аль-Хиляль» — «Эсперанс».

    «Аль-Хиляль»

    Представитель Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» выступит на Клубном чемпионате мира на правах победителя Лиги чемпионов АФК. «Аль-Хиляль» впервые в своей истории сыграет на КЧМ.

    Решающие матчи Лиги чемпионов АФК прошли в конце ноября. В финале, который состоит из двух игр, саудовский клуб под руководством румынского специалиста Рэзвана Луческу обыграл японскую «Ураву Ред Даймондс» — 1:0 и 2:0.

    «Аль-Хиляль» в третий раз в своей истории выиграл Лигу чемпионов Азии.

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    В чемпионате Саудовской Аравии у «Аль-Хиляла» пока пауза. Предыдущий матч команда проводила еще 31 октября, когда сыграла вничью с «Аль-Фатехом» (3:3). В турнирной таблице после девяти сыгранных матчей «Аль-Хиляль» лидирует с 20 набранными очками.

    «Эсперанс»

    «Эсперанс» приедет на Клубный чемпионат мира в качестве победителя Лиги чемпионов КАФ 2018-2019. На Клубном чемпионате мира тунисский клуб сыграет уже в третий раз в истории.

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    Розыгрыш Лиги чемпионов КАФ завершился в конце мая. В финале «Эсперанс» встреч одолел марокканский «Видад». Первая встреча завершилась вничью (1:1), а второй матч был прерван на 59-й минуте из-за беспорядков при счете 1:0 в пользу «Эсперанса». Встречу так и не доиграли, а победителем объявили тунисский клуб.

    «Эсперанс» стал четырехкратным победителем Лиги чемпионов КАФ.

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    • Свой предыдущий матч «Аль-Хиляль» провел 6 декабря — в рамках Лиги чемпионов Африки команда обыграла алжирский «Кабили» (1:0). В чемпионате Туниса «Эсперанс» пока провел только шесть игр (пять пришлось перенести) и с 16 очками занимает седьмое место в таблице.

    Прогноз

    На победу «Аль-Хиляля» по итогам основного времени матча дается коэффициент 2,03, на ничью — 3,40, а на победу «Эсперанса» — 3,84.

    Проход «Аль-Хиляля» оценивается коэффициентом 1,53, проход «Эсперанса» — 2,57.

    Прогноз на матч — «Аль-Хиляль» не проиграет в основное время и тотал больше 1,5 с коэффициентом 1,73. 0

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    «Аль-Хиляль» — «Эсперанс». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч Клубного чемпионата мира 14 декабря. Прогноз на «Аль-Хиляль» — «Эсперанс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.73
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