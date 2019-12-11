«Шахтер» — «Аталанта». Прогноз (к. 1.92) и ставки на матч Лиги чемпионов 11 декабря 2019 года

11 декабря донецкий «Шахтер» постарается сохранить путевку в плей-офф Лиги чемпионов в матче 6 тура групповой стадии турнира. Команда примет «Аталанту» на стадионе «Металлист». Начало игры в 20:55 по московскому времени. Прогноз на «Шахтер» — «Аталанта».

«Шахтер»

На данный момент «Шахтер» проходит дальше. У команды 6 очков. Однако в одном пункте от нее находится «Динамо» Загреб. В двух очках располагается «Аталанта». Хозяевам желательно победить.

В этом турнире «горняки» не проигрывали в последних четырех турах, причем в трех прошлых играх «Шахтер» играл вничью. Из прошедших результатов можно выделить ничью с «Ман Сити» со счетом 1:1, а также мировую с «Динамо» (3:3).

Все прогнозы на Лигу чемпионов

«Кроты» пропускали во всех пяти встречах в рамках ЛЧ, при этом в трех из пяти матчей в ворота хозяев влетало больше одного мяча.

На прошлых выходных клуб выиграл в чемпионате Украины у «Олимпика» 3:0, а туром ранее сыграл вничью с «Мариуполем» (1:1).

Эту встречу пропустит Марлос. Бразилец травмирован и не попал в заявку.

«Аталанта»

«Аталанта» на последнем месте. У нее 4 очка. Несмотря на это гости сохраняют шансы на попадание в плей-офф Лиги чемпионов или Лиги Европы. В случае победы команда с большой долей вероятности попадет в финальную часть ЛЧ.

После трех поражений подряд «черно-синие» наконец-то прервали серию, сыграв вничью с «Ман Сити» (1:1) и выиграв у «Динамо» Загреб со счетом 2:0. Добавим, что команда проиграла все два гостевых поединка, забив лишь один мяч и пропустив 9 голов.

Однако «Аталанта» выдала неплохой 3-матчевый отрезок, победив во всех трех встречах. Кроме победы над «Динамо» коллектив отобрал очки у «Брешии» (0:3) и «Вероны» (3:2) в чемпионате Италии.

Что касается кадровых потерь, то на выезде гостям не помогут Сапата и Толои. Есть вероятность, что Иличич не попадет в старт.

Прогноз

И «Шахтеру», и «Аталанте» нужна победа. Но в отличие от соперника гостям терять нечего. Они вылетят из еврокубков, если не будут рисковать. Так что от них можно ожидать очень активных и смелых действий в атаке.

«Шахтер» попытается соперника осадить контролем мяча. Все будет зависеть от того, как станут развиваться события в параллельном поединке.

Букмекеры равно оценивают шансы на победу — 2.60 и 2.60. На ничью они предлагают коэффициент 3.70.

Полагаем, что игра будет местами открытой. Любой гол спровоцирует цепную реакцию. Так что вряд ли нас ждет «низовой» поединок. Ставим на «тотал больше 3.0» с коэффициентом 1.92. 0