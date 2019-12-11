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    Как сыграет «Реал», имеющий кучу потерь в составе?

    «Брюгге» — «Реал». Прогноз (к. 1.60) и ставки на Лигу чемпионов 11 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Брюгге» — «Реал»
    Родриго Гоэс
    В шестом туре группового этапа Лиги чемпионов «Брюгге» будет принимать «Реал». Игра пройдет на стадионе «Ян Брейдел» 11 декабря. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Брюгге» — «Реал».
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа A 11 Декабря 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Брюгге»

    Сейчас коллектив из одноименного бельгийского города имеет на своем счету 3 балла. Благодаря этому команда идет третьей в таблице Группы A, опережая «Галатасарай» на 1 очко.

    После поражения на «Парк де Пренс» от ПСЖ (0:1) в Лиге чемпионов подопечные Филиппа Клемана уступили «Антверпену» (1:2) в домашнем первенстве.

    Затем «Брюгге» уверенно разобрался с «Остенде» (2:0), а чуть позже на евроарене бельгийцы расписали мировую с «Галатасараем» (1:1).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Но в последних трех встречах «Брюгге» только побеждал. Черно-синие одержали верх над «Мускроном» (1:0), а 4 декабря они по пенальти прошли «Остенде» в Кубке страны (1:1, 4:2). В 18 туре чемпионата подопечные Клемана одолели «Синт-Трейден» (2:1).

    «Реал»

    В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов мадридцы обеспечили себе выход из группы со второго места. В 5 встречах команда заработала 8 очков, отстав от ПСЖ на 5 пунктов.

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    • После двух побед над «Галатасараем» в ЛЧ (1:0) и над «Леганесом» в Примере (5:0) «Реал» потерял баллы в домашней встрече с «Бетисом» (0:0).

    Затем подопечные Зинедина Зидана разгромили «Галатасарай» (6:0) и «Эйбар» (4:0), а также уверенно разобрались с «Реалом Сосьедад» (3:1).

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    Во втором противостоянии с ПСЖ «сливочные» упустили победу на «Сантьяго Бернабеу» (2:2). В 15 и 16 турах Ла лиги «Реал» одолел «Алавес» (2:1) и «Эспаньол» (2:0).

    Прогноз

    Победа «Брюгге» оценивается коэффициентом 3,10, на ничью букмекеры дают коэффициент 3,75, а на победу «Реала» — 2,25.

    Сейчас в составе «сливочных» травмированы Азар, Хамес, Марсело, Бэйл, Васкес, но, несмотря на это, обойма «королевского клуба» постарается взять реванш за ничью в первом матче. Наш прогноз — «Реал» победит хотя бы в одном тайме с коэффициентом 1,60. 0

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