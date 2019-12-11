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    Пустит ли «Ювентус» в 1/8 финала ЛЧ «Байер»?

    «Байер» — «Ювентус». Прогноз (к. 3.60) и ставки на матч группового этапа Лиги чемпионов 11 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Байер» — «Ювентус»
    «Байер» идет на третьем месте в группе
    В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов «Байер» будет принимать «Ювентус». Игра пройдет на стадионе «БайАрена» 11 декабря. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Байер» — «Ювентус».
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа D 11 Декабря 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Байер»

    Стартовый поединок в еврокубках закончился для «львов» домашним поражением от «Локомотива» (1:2), а затем в Турине гости крупно проиграли нынешнему сопернику (0:3).

    В 3-м туре на «Ванда Метрополитано» «Байер» уступил «Атлетико» (0:1). После чего на своем поле «Аптекари» одержали победу над теми же мадридцами (2:1).

    В предпоследнем поединке квартета Леверкузен переиграл в гостях «Локомотив» (2:0). Команда занимает третью строчку с отставанием в один балл от «Матрасников».

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Примечательно, что коллектив не знает поражений шесть матчей кряду во всех турнирах при пяти победах.

    «Ювентус»

    Итальянская команда уже вышла в плей-офф. За 5 матчей туринский коллектив заработал 13 очков, благодаря чему опережает «Атлетико» на 5 баллов.

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    На старте еврокубкового пути подопечные Маурицио Сарри упустили победу в игре с мадридцами (2:2). Но уже в следующей встрече «Старая синьора» легко разобралась с нынешним оппонентом (3:0).

    22 ноября в родных стенах «Ювентус» взял верх над «Локомотивом» (2:1). Второй поединок данного противостояния также завершился для «бьянконери» победой (2:1).

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    • Затем дома был обыгран «Атлетико» (1:0), но после этого матча клуб не выиграл две встречи, проиграв в прошлом туре Серии А «Лацио» (1:3).

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,05, тогда как успех гостей и ничья оцениваются в 3,5.

    Рекомендуем ставить на то, что «Байер» выиграет, и обе команды забьют за 3,6. 0

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