«Борнмут» — «Ливерпуль». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч АПЛ 7 декабря 2019 года

В 16 туре английской Премьер-лиги «Борнмут» будет принимать «Ливерпуль». Игра пройдет на стадионе «Виталити» 7 декабря. Начало встречи — в 18:00 мск. Прогноз на «Борнмут» — «Ливерпуль».

«Борнмут»

Сейчас коллектив из одноименного английского города в графстве Дорсет находится на 12 месте в общем рейтинге АПЛ с 16 очками на своем счету.

После поражения от «Арсенала» на «Эмирейтс» (0:1) «Борнмут» сыграл в безголевую ничью в 9 и 10 турах чемпионата. «Вишни» разошлись миром с «Норвичем» (0:0) и «Уотфордом» (0:0).

А затем в родных стенах подопечные Эдди Хау одержали верх над МЮ (1:0). Но с того момента команда только проигрывает.

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«Борнмут» потерпел поражения от «Ньюкасла» (1:2), «Вулверхэмптона» (1:2), «Тоттенхэма» (2:3) и от «Кристал Пэлас» (0:1).

«Ливерпуль»

В своих 15 поединках в рамках Премьер-лиги «мерсисайдцы» смогли заработать 43 очка, благодаря чему их лидерство в таблице только окрепло. Ближайшего преследователя команда опережает на 8 баллов.

Последний раз в АПЛ «Ливерпуль» терял очки в противостоянии с МЮ. Тогда на «Олд Траффорд» матч завершился ничьей 1:1.

С того времени коллектив Юргена Клоппа победил в семи встречах кряду в разных турнирах, а прервалась эта серия еврокубковой игрой с «Наполи». На «Энфилде» коллективы разошлись миром (1:1).

Следующий поединок красные также провели дома. В рамках 14 тура АПЛ «Ливерпуль» одержал верх над «Брайтоном» (2:1), а в матче 15 тура команда Клоппа разгромила «Эвертон» в дерби (5:2).

Прогноз

На победу «Борнмута» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 6,60, на ничью — 5,10, а успех «Ливерпуля» оценивается в 1,45.

В Премьер-лиге «мерсисайдцы» могут обойтись малыми силами перед игрой в ЛЧ, где подопечные Клоппа решили еще не все задачи. Наш прогноз на матч — тотал меньше 3,5 с коэффициентом 1,69. 0