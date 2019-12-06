«Арсенал» — «Локомотив». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч РПЛ 6 декабря 2019 года

В рамках 19-го тура чемпионата России по футболу 6 декабря пройдет встреча тульского «Арсенала» и московского «Локомотива». Команды сыграют на арене «Арсенал» в Туле. Начало матча — в 19:30 мск. Прогноз на «Арсенал» — «Локомотив».

«Арсенал»

В конце октября туляки вылетели из Кубка России, уступив в 1/8 финала по пенальти «Уралу» — 2:2(4:5 по пенальти).

Затем «оружейников» ждала серия матчей с лидерами чемпионата, которую они начали с неожиданной гостевой победы над «Спартаком» — 1:0.

Вернувшись домой «Арсенал» уступил сначала «Зениту» (0:1), пропустив в середине второго тайма, а потом и «Краснодару» (1:2), пропустив два гола в первые 25 минут и не сумев отыграться.

В последнем матче «Арсенал» на выезде одержал победу над ЦСКА (1:0) и с 22 очками после 18 туров поднялся на 7 месте в таблице РПЛ. Разница мячей 19-23, пять голов забил Евгений Луценко, еще 3 — Эванс Кангва.

В предстоящем матче не сыграет травмированные Сергей Ткачев и Михаил Александров.

В первом круге «Арсенал» уступил на выезде 1:2. В прошлом сезоне туляки проиграли в гостях 1:3, но победили дома 2:0. Та же история годом ранее (0:1 на выезде и 2:0 дома).

«Локомотив»

Столичный клуб начал ноябрь с выездной ничьей с «Уфой» (1:1), забив в серебине второго тайма, но пропустив через 15 минут.

В домашнем матче Лиги чемпионов с «Ювентусом» (1:2) подопечные Семина упустили ничью, пропустив уже в компенсированное время.

Затем «Локо» сыграл дома вничью с «Краснодаром» (1:1), обменявшись голами перед перерывом, а во время международной паузы проиграл вторым составом «Уфе» (0:2).

Прогнозы на чемпионат России по футболу

В гостевом матче с «Тамбовом» москвичи забили дважды позволили сопернику отыграть, но все же победили 3:2.

В матче ЛЧ «Локо» уступил на своем поле «Байеру» (0:2), а в последнем матче дома проиграл «Динамо» (1:2), пропустив в середине первого тайма, отыгравшись до перерыва и пропустив с пенальти в начале второго тайма.

После 18 туров РПЛ «Локо» с 34 очками идет на втором месте, отставая от «Зенит» на 8 очков и обгоняя «Краснодар» по доп. показателям.

Разница мячей 27-18, 8 мячей забил Гжегож Крыховяк, еще 5 Алексей Миранчук, 4 гола забил Эдер.

Прогноз

На победу «Арсенала» букмекеры дают коэффициент 3,35, на ничейный результат в основное время — 3,15, а на победу «Локомотив» — 2,35.

Хотя в последних матчах «Арсенал» лучше играет на выезде, чем дома, «Локомотиву» сложно приходится в Туле. Прогнозируем, что «оружейники» не проиграют на своем поле.

Вряд ли можно ждать много забитых мячей в этом матче. Интересны варианты ТМ 2,5 за 1,65 и «Обе забьют» за 1,95. 0