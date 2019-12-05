«Шеффилд Юнайтед» — «Ньюкасл». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч АПЛ 5 декабря 2019 года

В 15 туре английской Премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» будет принимать «Ньюкасл». Игра пройдет на стадионе «Бремелл Лейн» 5 декабря. Начало встречи — в 22:30 мск. Прогноз на «Шеффилд Юнайтед» — «Ньюкасл».

«Шеффилд Юнайтед»

За 14 туров английского первенства клуб из Шеффилда сумел заработать 19 очков. Сейчас команда располагается на 7 строчке в таблице, а от зоны еврокубков ее отделяет 1 пункт.

Последний раз подопечные Криса Уайлдера проигрывали еще в сентябре. Тогда в родных стенах хозяева потерпели поражение от «Ливерпуля» (0:1). Но затем «Шеффилд Юнайтед» не покидал поле без набранных баллов.

5 октября «клинки» сыграли вничью с «Уотфордом» (0:0), после чего этому клубу удалось переиграть «Арсенал» (1:0). А 10 тур АПЛ завершился для команды очередной ничьей в поединке с «Вест Хэмом» (1:1).

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2 ноября «Шеффилд Юнайтед» разобрался с «Бернли» (3:0), а затем подопечные Уайлдера не могли определить победителя в матчах с «Тоттенхэмом» (1:1), МЮ (3:3) и «Вулверхэмптоном» (1:1).

«Ньюкасл»

Сейчас коллектив из северо-востока Англии находится на 14 месте в турнирной таблице. За 14 туров АПЛ этой команде удалось набрать 16 баллов.

Но в нынешнем сезоне «сороки» выступают крайне нестабильно. К примеру, в 8 туре Премьер-лиги «Ньюкасл» одолел МЮ (1:0), а в следующем матче черно-белые потерпели поражение от «Челси» (0:1).

После неудачи с лондонцами подопечные Стива Брюса сыграли вничью с «Вулверхэмптоном» (1:1). В 11 и 12 турах чемпионата «Ньюкасл» победил «Вест Хэм» (3:2) и «Борнмут» (2:1).

13 тур АПЛ завершился для «сорок» гостевым поражением от «Астон Виллы» (2:0), а спустя неделю в родных стенах команда смогла отобрать очки у «Ман Сити» (2:2).

Прогноз

На победу «Шеффилда Юнайтед» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,87, на ничью — 3,50, а успех «Ньюкасла» оценивается в 4,60.

В грядущем поединке сойдутся две неуступчивые команды, которые сыграют в открытый футбол. Наш прогноз на матч — тотал больше 2 с коэффициентом 1,76. 0