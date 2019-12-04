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    Будет ли нападение ПСЖ громить «Нант»?

    ПСЖ — «Нант». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч чемпионата Франции 4 декабря 2019 года

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    Прогноз на ПСЖ — «Нант»
    Килиан Мбаппе
    В 16 туре французской Лиги 1 ПСЖ будет принимать «Нант». Игра пройдет на стадионе «Парк де Пренс» 4 декабря. Начало встречи — в 23:05 мск. Прогноз на ПСЖ — «Нант».
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    Футбол. Франция. Лига 1 04 Декабря 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 1.17
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    ПСЖ

    Парижский клуб сейчас имеет в своей копилке 33 очка, которые команде удалось завоевать в 14 матчах Лиги 1. Ближайшего преследователя столичный коллектив опережает на 5 пунктов, имея игру в запасе.

    1 ноября в рамках 12 тура чемпионата Франции красно-синие отправились в гости к «Дижону». В этой встрече подопечные Томаса Тухеля уступили хозяевам со счетом 1:2.

    А затем ПСЖ с минимальным преимуществом одержал верх над «Брюгге» в Лиге чемпионов (1:0). Победой с разницей в один мяч завершилась и встреча с «Брестом» (2:1).

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    Затем парижане в родных стенах без проблем разобрались с «Лиллем» (2:0), а в 5 туре ЛЧ на «Сантьяго Бернабеу» столичная команда вырвала ничью в битве с «Реалом» (2:2).

    «Нант»

    Из-за неудачных результатов команда из одноименного города опустилась на 6 место в турнирной таблице, имея в своем активе 23 балла.

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    • С 10 по 14 тур чемпионата Франции «канарейки» заработали всего 1 очко. 19 октября подопечные Кристиана Гуркюффа потерпели поражение от «Меца» (0:1), а затем его коллектив был слабее «Монако» (0:1).

    3 ноября на «Стад де Бордо» гости проиграли «Бордо» (0:2), а затем в родных стенах «Нант» не справился с «Сент-Этьеном» (2:3).

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    В 14 туре Лиги 1 «канарейки» расписали мировую с «Брестом» (1:1), а победить команда Гуркюффа смогла в первый день зимы, одолев дома «Тулузу» (2:1).

    Прогноз

    Победа ПСЖ в этой встрече оценивается в 1,18, на ничью букмекеры дают коэффициент 7,90, а на победу «Нанта» — 17,0.

    Сейчас вся атакующая обойма парижской команды находится в строю. Отдохнувшие форварды захотят вновь взяться за дело. Наш прогноз на матч — ПСЖ забьет в обоих таймах с коэффициентом 1,73. 0

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    ПСЖ — «Нант». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч чемпионата Франции 4 декабря 2019 года. Прогноз на ПСЖ — «Нант». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.73
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