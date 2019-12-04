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    МЮ и «Тоттенхэм» будут играть в открытый футбол

    «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 1.81) и ставки на тоталы в матче чемпионата АНглии 4 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»
    Харри Кейн
    В 15 туре английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» будет принимать «Тоттенхэм». Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд» 4 декабря. Начало встречи — в 22:30 мск. Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 04 Декабря 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 2.70
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 2.60
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    «Манчестер Юнайтед»

    После 14 туров чемпионата Англии команда из Манчестера расположилась на 9 строчке в турнирной таблице с 18 очками на счету. От еврокубковой зоны, в которой находится «Тоттенхэм», этот коллектив отстает на 2 пункта.

    В 11 туре Премьер-лиги «красные дьяволы» потерпели поражение от «Борнмута» (1:0). Но затем подопечные Уле Гуннара Сульшера победили в двух матчах кряду.

    «Манчестер Юнайтед» крупно переиграл «Партизан» в ЛЕ (3:0) и легко разобрался с «Брайтоном» в АПЛ (3:1).

    Все прогнозы на АПЛ

    А 24 ноября «манкунианцы» расписали мировую в результативной битве с «Шеффилдом Юнайтед» (3:3). Спустя несколько дней МЮ уступил «Астане» в еврокубках (2:1), а в 14 туре АПЛ хозяева на «Олд Траффорд» сыграли вничью с «Астон Виллой» (2:2).

    «Тоттенхэм»

    На данный момент лондонский коллектив сумел войти в зону Лиги Европы, заняв пятое место в таблице. В 14 поединках АПЛ эта команда набрала 20 очков.

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    • В 10 туре Премьер-лиги «шпоры» уступили «Ливерпулю» (1:2), после чего в чемпионате они сыграли вничью с «Эвертоном» (1:1) и «Шеффилдом Юнайтед» (1:1).

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    • Из-за плохих результатов Маурисио Почеттино был отправлен в отставку, а спасать «Тоттенхэм» взялся Жозе Моуринью. Все три встречи под руководством португальца лондонцы выиграли.

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    Лилейно-белые одержали верх над «Вест Хэмом» в АПЛ (3:2), а затем в ЛЧ «шпоры» одолели «Олимпиакос» (4:2). В последнем на сегодняшний день матче «Тоттенхэм» оказался сильнее «Борнмута» (3:2).

    Прогноз

    Победа МЮ в этой встрече оценивается коэффициентом 2,70, на ничью букмекеры дают коэффициент 3,50, а на победу «Тоттенхэма» — 2,65.

    При Жозе Моуринью «шпоры» начали забивать много, но и пропускает команда достаточно. На «Олд Траффорд» хозяева постараются поразить ворота лондонцев, но и сами они пропустят. Наш прогноз на матч — тотал больше 2,5 с коэффициентом 1,81. 0

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