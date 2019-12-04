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    Продолжит ли «Лестер» свое победное шествие?

    «Лестер» — «Уотфорд». Прогноз (к. 2.25) и ставки на матч чемпионата Англии 4 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Лестер» — «Уотфорд»
    Джейми Варди
    В среду, 4 декабря, «Лестер» в поединке 15-го тура английской Премьер-лиги сыграет с «Уотфордом». Встреча, которая пройдет на стадионе «Кинг Пауэр», начнется в 22:30 по мск. Прогноз на «Лестер» — «Уотфорд».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 04 Декабря 2019 года
    Лестер
  • Лестер
    •  Лестер 22:30 Уотфорд Уотфорд
  • Уотфорд
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    «Лестер»

    На данный момент у «Лестера» 7-матчевая выигрышная серия, которая длится уже в течении двух месяцев. Последний раз команда проигрывала аж 5 октября, уступив на выезде «Ливерпулю» (1:2).

    В ноябре «лисы» выиграли все три игры с одинаковым счетом 2:0, поочередно положив на лопатки «Кристал Пэлас», «Арсенал» и «Брайтон». В первый день зимы они переиграли «Эвертон» — 2:1.

    В турнирной таблице чемпионата Англии «синие» идут на второй позиции, имея на своем счету 32 очка. От первой строки они отстают на восемь пунктов.

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    • Шесть из семи домашних встреч этого розыгрыша АПЛ «Лестер» выиграл, еще в одном поединке была зафиксирована ничья, разница забитых и пропущенных — 16:4.

    «Уотфорд»

    «Уотфорд» с 8 зачетными пунктами замыкает турнирную таблицу английской Премьер-лиги, находясь на расстоянии шесть баллов от безопасной позиции.

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    Два тура тому назад «шершни» одержали свою первую победу в чемпионате, одолев на выезде «Норвич» со счетом 2:0. После чего они уступили в двух поединках — дома «Бернли» (0:3) и в гостях «Саутгемптону» (1:2).

    Все прогнозы на АПЛ

    В семи гостевых встречах этого сезона АПЛ «красно-желтые» добыли одну викторию, дважды сыграли вничью и четыре игры проиграли, разница мячей — 5:15.

    В прошлом сезоне эти коллективы обменялись домашними победами — 2:0 и 1:2. Отметим, что «лисы» выиграли у «шершней» в родных пенатах в четырех последних матчах.

    Прогноз на «Лестер» — «Уотфорд»

    Прогнозируем, что на своей арене «Лестер» одолеет аутсайдера первенства, и по привычке сделает это не особо результативно. 0

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    «Лестер» — «Уотфорд». Прогноз (к. 2.25) и ставки на матч чемпионата Англии 4 декабря 2019 года. Прогноз на «Лестер» — «Уотфорд». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.25
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