«Лестер» — «Уотфорд». Прогноз (к. 2.25) и ставки на матч чемпионата Англии 4 декабря 2019 года

В среду, 4 декабря, «Лестер» в поединке 15-го тура английской Премьер-лиги сыграет с «Уотфордом». Встреча, которая пройдет на стадионе «Кинг Пауэр», начнется в 22:30 по мск. Прогноз на «Лестер» — «Уотфорд».

«Лестер»

На данный момент у «Лестера» 7-матчевая выигрышная серия, которая длится уже в течении двух месяцев. Последний раз команда проигрывала аж 5 октября, уступив на выезде «Ливерпулю» (1:2).

В ноябре «лисы» выиграли все три игры с одинаковым счетом 2:0, поочередно положив на лопатки «Кристал Пэлас», «Арсенал» и «Брайтон». В первый день зимы они переиграли «Эвертон» — 2:1.

В турнирной таблице чемпионата Англии «синие» идут на второй позиции, имея на своем счету 32 очка. От первой строки они отстают на восемь пунктов.

Шесть из семи домашних встреч этого розыгрыша АПЛ «Лестер» выиграл, еще в одном поединке была зафиксирована ничья, разница забитых и пропущенных — 16:4.

«Уотфорд»

«Уотфорд» с 8 зачетными пунктами замыкает турнирную таблицу английской Премьер-лиги, находясь на расстоянии шесть баллов от безопасной позиции.

Два тура тому назад «шершни» одержали свою первую победу в чемпионате, одолев на выезде «Норвич» со счетом 2:0. После чего они уступили в двух поединках — дома «Бернли» (0:3) и в гостях «Саутгемптону» (1:2).

Все прогнозы на АПЛ

В семи гостевых встречах этого сезона АПЛ «красно-желтые» добыли одну викторию, дважды сыграли вничью и четыре игры проиграли, разница мячей — 5:15.

В прошлом сезоне эти коллективы обменялись домашними победами — 2:0 и 1:2. Отметим, что «лисы» выиграли у «шершней» в родных пенатах в четырех последних матчах.

Прогноз на «Лестер» — «Уотфорд»

Прогнозируем, что на своей арене «Лестер» одолеет аутсайдера первенства, и по привычке сделает это не особо результативно. 0