«Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла». Прогноз (к. 4.0) и ставки на матч АПЛ 1 декабря 2019 года

В 14 туре английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» будет принимать «Астон Вилла». Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд» 1 декабря. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла».

«Манчестер Юнайтед»

Сейчас команда из Манчестера занимает девятую строчку в таблице с 17 баллами в активе. От зоны Лиги чемпионов этот коллектив отстает пока на 9 пунктов.

После ничейного матча с «Ливерпулем» (1:1) «Красные Дьяволы» смогли трижды победить в разных турнирах.

Но сразу за этим, в 11 туре чемпионата все завершилось гостевым поражением от «Борнмута» (0:1).

7 ноября «Манчестер Юнайтед» уверенно разобрался с «Партизаном» на евроарене (3:0), а спустя несколько дней «красные дьяволы» победили «Брайтон» (3:1).

Тем не менее, после международной паузы команда не знает побед: после драматичной ничьей с «Шеффилд Юнайтед» (3:3) в АПЛ последовало поражение от «Астаны» (1:2) в Лиге Европы.

«Астон Вилла»

Гости близки к зоне вылета. От нее их отделяют всего четыре пункта.

Сейчас бирмингемцы имеют 14 баллов. Правда, обогнать они могут сразу нескольких конкурентов, при этом в случае победы настигнут нынешнего соперника.

В позапрошлом туре команда уступила «Вулверхэмптону» со счетом 1:2 До этого был домашний прием «Ливерпуля» (1:2), а серия поражений началась гостевого поражения от «Ман Сити» — 0:3.

Но в предыдущем туре кларетовые сумели победить дома «Ньюкасл» (2:0).

Прогноз

Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,47, тогда как успех гостей оценивается в 7,0, а ничья — в 4,33.

Рекомендуем ставить на то, что «МЮ» выиграет оба тайма за 4,0. 0