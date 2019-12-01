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    По зубам ли «Манчестер Юнайтед» «Астон Вилла»?

    «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла». Прогноз (к. 4.0) и ставки на матч АПЛ 1 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла»
    «МЮ» идет на девятом месте в АПЛ
    В 14 туре английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» будет принимать «Астон Вилла». Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд» 1 декабря. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 01 Декабря 2019 года
    Манчестер Юнайтед
  • Манчестер
    •  Манчестер Юнайтед 19:30 Астон Вилла Астон Вилла
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    «Манчестер Юнайтед»

    Сейчас команда из Манчестера занимает девятую строчку в таблице с 17 баллами в активе. От зоны Лиги чемпионов этот коллектив отстает пока на 9 пунктов.

    После ничейного матча с «Ливерпулем» (1:1) «Красные Дьяволы» смогли трижды победить в разных турнирах.

    Но сразу за этим, в 11 туре чемпионата все завершилось гостевым поражением от «Борнмута» (0:1).

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    7 ноября «Манчестер Юнайтед» уверенно разобрался с «Партизаном» на евроарене (3:0), а спустя несколько дней «красные дьяволы» победили «Брайтон» (3:1).

    Тем не менее, после международной паузы команда не знает побед: после драматичной ничьей с «Шеффилд Юнайтед» (3:3) в АПЛ последовало поражение от «Астаны» (1:2) в Лиге Европы.

    «Астон Вилла»

    Гости близки к зоне вылета. От нее их отделяют всего четыре пункта.

    Сейчас бирмингемцы имеют 14 баллов. Правда, обогнать они могут сразу нескольких конкурентов, при этом в случае победы настигнут нынешнего соперника.

    В позапрошлом туре команда уступила «Вулверхэмптону» со счетом 1:2 До этого был домашний прием «Ливерпуля» (1:2), а серия поражений началась гостевого поражения от «Ман Сити» — 0:3.

    Но в предыдущем туре кларетовые сумели победить дома «Ньюкасл» (2:0).

    Прогноз

    Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,47, тогда как успех гостей оценивается в 7,0, а ничья — в 4,33.

    Рекомендуем ставить на то, что «МЮ» выиграет оба тайма за 4,0. 0

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