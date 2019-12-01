«Интер» — «СПАЛ». Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч чемпионата Италии 1 декабря 2019 года

В 14 туре итальянской Серии А «Интер» будет принимать СПАЛ. Игра пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» 1 декабря. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Интер» — «СПАЛ».

«Интер»

В 13 матчах чемпионата команда из Милана завоевала 34 очка. Сейчас она идет второй в таблице, отставая от «Ювентуса» на 1 пункт.

После потери баллов во встрече с «Пармой» (2:2) в 9 туре Серии А «Интер» выиграл в четырех поединках итальянского первенства.

В 10 и 11 турах «нерадзурри» с одинаковым счетом одолели «Брешию» и «Болонью» — 2:1. А в Лиге чемпионов на «Сигнал Идуна Парк» гости потерпели поражение от «Боруссии» Д (2:3).

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Затем команда Антонио Конте разобралась с «Вероной» (2:1) и всухую переиграла «Торино» (3:0). 27 ноября на евроарене «Интер» одержал верх над пражской «Славией» (3:1).

СПАЛ

Сейчас коллектив из города Феррара находится в нижней части таблицы на 19 строчке. За 13 туров чемпионата команда накопила всего 9 очков.

Последний раз бело-голубые побеждали 5 октября. Тогда в 7 туре Серии А на «Паоло Мацца» хозяева одолели «Парму» (1:0). Затем подопечные Леонардо Семпличи трижды проиграли и трижды заработали по 1 баллу.

В 8 туре итальянского первенства СПАЛ уступил «Кальяри» (0:2), а затем эта команда сыграла вничью с «Наполи» дома (1:1).

В 10 и 11 турах Серии А бело-голубые с одинаковым счетом потерпели поражения от «Милана» (0:1) и «Сампдории» (0:1). 10 ноября СПАЛ расписал мировую с «Удинезе» (0:0), а в последнем поединке клуб из Феррары не выявил победителя в противостоянии с «Дженоа» (1:1).

Прогноз

В этой встрече фаворитом является «Интер». Его победа оценивается коэффициентом 1,28, на ничью букмекеры дают котировку 5,90, а на победу СПАЛа — 11,5.

Сейчас атака миланского клуба находится в прекрасной форме, в Серии А команда Конте забивает много. Наш прогноз на матч — голы в обоих таймах с коэффициентом 1,58. 0