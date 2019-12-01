«Боруссия» М — «Фрайбург». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч Бундеслиги 1 декабря 2019 года

«Боруссия» М
За 12 туров коллектив из Менхенгладбаха заработал 25 баллов. Эта команда все еще лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии, опережая «РБ Лейпциг» и «Баварию» на 1 пункт.
30 октября «жеребята» на «Сигнал Идуна Парк» потерпели поражение от «Боруссии» Д и вылетели из Кубка страны (1:2), после чего подопечные Марко Розе победили в трех других встречах.
В 10 туре Бундеслиги черно-бело-зеленые переиграли «Байер» (2:1), а в Лиге Европы этот коллектив разобрался с «Ромой» (2:1). Затем «Боруссия» М одолела «Вердер» (3:1).
Но в 12 туре чемпионата клуб Менхенгладбаха неожиданно потерял очки во встрече с «Унионом Берлин» (0:2). А в очередном матче в еврокубках подопечные Розе взяли верх над «Вольфсбергом» (1:0).
«Фрайбург»
Сейчас клуб из одноименного немецкого города имеет на своем счету 22 балла, благодаря чему он замыкает зону Лиги чемпионов. От «Боруссии» М команда отстает всего на 3 очка.
В 1/16 финала Кубка Германии подопечные Кристиана Штрайха у себя дома принимали «Унион Берлин». Поединок завершился поражением хозяев со счетом 1:3.
После этого «бразильцы из Брайсгау» сыграли вничью с «Вердером» в Бремене в рамках 10 тура Бундеслиги (2:2).
А спустя неделю «Фрайбург» с минимальным преимуществом одолел «Айнтрахт» (1:0). По завершении паузы на матчи сборных коллектив Штрайха не выявил победителя в противостоянии с «Байером» (1:1).
Прогноз
На победу «Боруссии» М в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,58, на ничью — 4,40, а на победу «Фрайбурга» — 5,20.
У этих клубов на текущий сезон имеются большие планы. Поэтому терять баллы в очном противостоянии никто не захочет. Наш прогноз на матч — обе команды забьют с коэффициентом 1,65. 0