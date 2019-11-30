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    Продолжит ли «Тоттенхэм» побеждать с Моуринью?

    «Тоттенхэм» — «Борнмут». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч АПЛ 30 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Тоттенхэм» — «Борнмут»
    Деле Алли
    В 14 туре английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» будет принимать «Борнмут». Игра пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» 30 ноября. Начало встречи — в 18:00 мск. Прогноз на «Тоттенхэм» — «Борнмут».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 30 Ноября 2019 года
    Тоттенхэм
  • Лондон
    •  Тоттенхэм 18:00 Борнмут Борнмут
  • Борнмут
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    «Тоттенхэм»

    Несмотря на хорошее турнирное положение в Лиге чемпионов, в АПЛ лондонцы застряли на 10 месте в таблице с 17 баллами на своем счету. От зоны ЛЧ команду отделяют 9 пунктов.

    В последних матчах при Маурисио Почеттино «шпоры» в Премьер-Лиге проиграли «Ливерпулю» (1:2), а также разошлись миром с «Эвертоном» (1:1) и «Шеффилдом Юнайтед» (1:1).

    Между этими встречами был еще и разгром «Црвены Звезды» в двух поединках (5:0; 4:0). А в первой игре при Жозе Моуринью в чемпионате «Тоттенхэм» одолел «Вест Хэм» (3:2).

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    Затем на евроарене «шпоры» в родных стенах пропустили два гола от «Олимпиакоса», но дубль Кейна, а также забитые мячи Алли и Орье подарили лондонцам победу со счетом 4:2 и путевку в плей-офф.

    «Борнмут»

    Команда из одноименного города в графстве Дорсет идет 11 в общем зачете АПЛ, отставая от «Тоттенхэма» всего на балл. Но в последнее время этот коллектив выступает провально.

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    • Вылетев из Кубка лиги от «Бертона Альбион» (0:2), «вишни» начали терять очки в чемпионате. Они сыграли вничью с «Вест Хэмом» (2:2), а чуть позже уступили «Арсеналу» (0:1).

    После неудачи на «Эмирейтс» подопечные Эдди Хау разошлись миром с «Норвичем» (0:0) и «Уотфордом» (0:0). А в 11 туре им удалось обыграть «Манчестер Юнайтед» (1:0).

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    9 ноября «Борнмут» потерпел поражение от «Ньюкасла» (1:2). С таким же счетом хозяева на «Виталити» уступили и «Вулверхэмптону» (1:2).

    Прогноз

    Победа «Тоттенхэма» в игре 14 тура АПЛ оценивается коэффициентом 1,40, ничья — в 5,30, а победа «Борнмута» — в 7,40.

    В двух встречах при Моуринью «шпоры» забили 7 мячей. Но и пропустили лондонцы 4 гола. На своем поле лилейно-белые постараются продолжить победную серию. Наш прогноз на матч — «Тоттенхэм» не проиграет и тотал больше 2,5 с коэффициентом 1,73. 0

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