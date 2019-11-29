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    Как проявит себя атака «Марселя» в игре с «Брестом»?

    «Марсель» — «Брест». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч чемпионата Франции 29 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Марсель» — «Брест»
    Димитри Пайет
    В 15 туре французской Лиги 1 «Марсель» будет принимать «Брест». Игра пройдет на стадионе «Велодром» 29 ноября. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на «Марсель» — «Брест».
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    Футбол. Франция. Лига 1 29 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.48
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 6.90
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    «Марсель»

    За 14 туров чемпионата команда из Марселя смогла заработать 25 очков. В таблице она идет второй, но разрыв между этой позицией и первой составляет 8 очков.

    В последних шести матчах «провансальцы» сумели победить четырежды. В 10 туре Лиги 1 коллектив Андре Виллаша-Боаша спокойно разобрался со «Страсбуром» (2:0).

    Затем южане были разгромлены ПСЖ (0:4), а также потерпели поражение от «Монако» в 1/16 финала Кубка Франции (1:2). После вылета из этого турнира «Марсель» больше никому не проигрывал.

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    В 12 туре чемпионата бело-голубые взяли верх над «Лиллем» (2:1), а спустя неделю команда разобралась с «Лионом» (2:1). В игре на стадионе «Мунисипаль» гости одолели «Тулузу» (2:0).

    «Брест»

    В своих 14 поединках чемпионата коллектив из одноименного города сумел заработать 18 очков. Сейчас команда находится в середине турнирной таблицы, но от еврокубковой зоны она отстает лишь на 4 балла.

    С 5 по 30 октября подопечные Далль'Ольо провели четырехматчевую победную серию. А началась она в 8 туре, когда в родных стенах хозяева обыграли «Мец» (2:0).

    Затем «Брест» с минимальным преимуществом одолел «Анже» (1:0), после чего команда взяла верх над «Дижоном» (2:0). А в 1/16 финала Кубка Франции коллектив Далль'Ольо вновь был сильнее «Меца» (2:1).

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    Чуть позже на «Стаде де ла Ликорн» гости уступили «Амьену» (0:1), а в 13 туре «Брест» не справился с ПСЖ (1:2). В последнем на сегодняшний день матче этот клуб сыграл вничью с «Нантом» (1:1).

    Прогноз

    На победу «Марселя» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,49, на ничью — 4,30, а на победу «Бреста» — 7,70.

    Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Марселя» больше 1,5 с коэффициентом 1,64. 0

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    «Марсель» — «Брест». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч чемпионата Франции 29 ноября 2019 года. Прогноз на «Марсель» — «Брест». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.64
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