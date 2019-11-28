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    Погонится ли «Севилья» за пятой победой в ЛЕ?

    «Севилья» — «Карабах». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч группового этапа Лиги Европы 28 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Севилья» — «Карабах»
    Эвер Банега
    В пятом туре группового этапа Лиги Европы «Севилья» будет принимать «Карабах». Игра пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» 28 ноября. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Севилья» — «Карабах».
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    Футбол. Лига Европы. Группа A 28 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Севилья»

    После четырех поединков на групповом этапе ЛЕ испанская команда уверенно возглавила таблицу квартета A. Во всех встречах на евроарене красно-белые победили.

    «Нервионцы» сумели одолеть «Карабах» в гостях (3:0), а чуть позже севильцы довольно скромно переиграли АПОЭЛ (1:0). Единственный мяч был на счету Чичарито.

    Затем подопечные Юлена Лопетеги дважды уверенно разобрались с клубом «Дюделанж» 3:0 и 5:2.

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    После легкой прогулки в поединке с представителями Люксембурга красно-белым пришлось попотеть, чтобы на выезде обыграть «Бетис». Но «Севилья» в той встрече взяла верх (2:1). В 14 туре Примеры гол Банеги с пенальти принес коллективу Лопетеги победу над «Вальядолидом» (1:0).

    «Карабах»

    В своих четырех матчах команда из Азербайджана заработала 4 балла. Сейчас это позволяет ей занимать 3 строчку в таблице Группы A. Столько же очков имеет в своем активе АПОЭЛ. На счету «Дюделанжа» 3 пункта.

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    • После неудачного старта в игре с «Севильей» (0:3) «скакуны» разгромили «Дюделанж» (4:1).

    Затем в первом поединке с АПОЭЛом подопечные Гурбана Гурбанова расписали мировую (1:1), а во второй встрече «Карабах» уже уступил сопернику (1:2).

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    В 11 туре домашнего первенства «скакуны» сыграли вничью с клубом «Зиря» (1:1), а в следующем матче коллектив из Агдама потерпел поражение от «Сумгаита» (2:1).

    Прогноз

    На победу «Севильи» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,44, на ничью — 5,20, а на победу «Карабаха» — 6,90.

    Несмотря на отсутствие турнирной мотивации, коллектив Лопетеги просто не позволит гостям отобрать у них очки на глазах у родных зрителей. Наш прогноз на матч — победа «Севильи» с форой -1 с коэффициентом 1,66. 0

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    «Севилья» — «Карабах». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч группового этапа Лиги Европы 28 ноября 2019 года. Прогноз на «Севилья» — «Карабах». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.66
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