ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Локо» закончил выступление в еврокубкахЕвровесны не будет. Нелепый автогол надломил «Локо» в матче с «Байером» WADAРекомендация или приговор? Узнаем в Париже 9 декабря Федор ЧаловТрансферный дайджест. 19-25 ноября
  • 22:48
    • «Локо» проиграл «Байеру» и лишился шансов на евровесну
  • 01:00
    • «Бавария» отправила в ворота «Црвены Звезды» шесть мячей
  • 00:56
    • «Ман Сити» сыграл вничью с «Шахтером» и досрочно вышел в плей-офф ЛЧ
  • 00:54
    • Дубля Бензема не хватило «Реалу» для победы над «Пари Сен-Жермен»
  • 00:52
    • «Тоттенхэм» одержал волевую победу над «Олимпиакосом»
  • 00:51
    • «Юве» обыграл «Атлетико» и вышел в плей-офф с первого места в группе
  • 23:17
    • Медведев претендует на звание самого прогрессирующего теннисиста года
    Все новости спорта

    МЮ устроит только победа

    «Астана» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз (к. 2.25) и ставки на матч Лиги Европы 28 ноября 2019 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на Манчестер Юнайтед Прогнозы на Астана Прогнозы на футбол Англии Календарь Лиги Европы
    Прогноз на «Астана» — «Манчестер Юнайтед»
    Харри Магуайр и Скотт Мактоминей
    В рамках поединка групповой стадии Лиги Европы УЕФА «Астана» примет «Манчестер Юнайтед» на своем домашнем стадионе «Астана Арена» в Нур-Султане. Начало матча в 18:50 по московскому времени. Прогноз на «Астана» — «Манчестер Юнайтед».
    ×
    Футбол. Лига Европы. Группа L 28 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.10
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 2.25
  • Играть!
    •

    «Астана»

    Для «Астаны» этот отбор закончен. В плей-офф команда уже никак не попадает. Хозяева не набрали ни единого балла, проиграв четыре встречи подряд.

    Особенно «яркими» были поединки против «АЗ Алкмара». Там казахи проиграли со счетом 0:5 и 6:0. В итоге разница голов сразу же стала -13, поскольку до этого у коллектива было всего лишь три пропущенных мяча.

    Домашний разгром продолжился очередным домашним позором в матче с клубом «Иртыш», в котором «столичные» уступили сопернику с результатом 0:2.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Отметим, что для «Астаны» последнее поражение в Лиге Европы стало пятым кряду на этом турнире.

    «Манчестер Юнайтед»

    «Манкунианцы» слегка ожили. После упадка команда снова стала забивать. Теперь это не один гол за матч. Это два, а то и три мяча. Однако беда осталась — «красные дьяволы» продолжают пропускать, отдавая инициативу.

  • «МЮ» столкнулся с настоящей командой. Манкунианцев спасет только молодежь
  • «Шеффилд» и «Манчестер Юнайтед» устроили яркую голевую перестрелку
  • 25/11/2019

    • К примеру, в прошлой встрече АПЛ с «Шеффилдом» подопечные Сульшера проигрывая 2:0, отыгрались и даже вышли вперед. Тем не менее ряд перестановок в тактике негативно сказался на результате, поскольку «Ман Юнайтед» потерял преимущество и победу (3:3).

    До выездной ничьей МЮ выиграл у «Партизана» 3:0 и обыграл «Брайтон» 3:1. Но, как видим, в двух играх команда пропустила 4 мяча. Причем от соперников, не являющихся такими уж серьезными.

    «Юнайтед» набрал в группе 10 очков и оторвался от «АЗ Алкмара» на два пункта. Чтобы сохранить первую позицию, «малышам Басби» нужно побеждать.

    Напомним, что у клуба травмированы Погба, Шоу, Байи, Мактоминей, Фосу-Менса, Матич и Далот.

    Прогноз

    5.60 и 1.60 — математический шансы на успех одной и другой команды. Ничья сопровождается коэффом 4.30.

    3000ПолучитьБонус для новичковvulkanbet.ru 1000ЗабратьПросто за регистрацию, без условийwinline.ru

    Гости вроде бы потихоньку оживают и начинают забивать. Они смогли прорвать неприступную оборону «Шеффилд Юнайтед», которая является самой надежной в АПЛ текущего сезона. Так что голы со стороны МЮ быть должны.

    «Астане» только остается отыграть так, как команда выступила на «Олд Траффорд». Напомним, что счет тогда был 1:0 в пользу британцев.

    Мы предлагаем такой прогноз: победа МЮ и ТБ 2.5 с коэффициентом 2.25. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.73
  • Прогноз на матч СКА — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.66
  • Прогноз на матч Зенит — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  3.60
  • Прогноз на матч Валенсия — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  2.10
  • Прогноз на матч Зенит — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.89
  • Прогноз на матч Барселона — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Генк — РБ Зальцбург
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.86
  • Экспресс дня 27 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Бристоль Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Славия Прага — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Барселона — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Лилль — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Краснодар — Базель
  • Футбол
  • Завтра в 18:50
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Давид Сильва и Кевин Де Брейне
  • По особому пути. «МанСити» сломил сопротивление «Челси»
    • 14:43 24/11/2019     «Ливерпуль» одержал очередную волевую победу
  • «Ливерпуль» должна беспокоить его выездная игра
    • 05:04 24/11/2019     Футболисты «Динамо»
  • Огненная концовка в Москве. «Динамо» вырвало победу у «Ростова»
    • 00:06 24/11/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Астана» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз (к. 2.25) и ставки на матч Лиги Европы 28 ноября 2019 года. Прогноз на «Астана» — «Манчестер Юнайтед». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.55
    Тоже интересно
    Манкунианцы забили три гола за семь минут Футбол «МЮ» столкнулся с настоящей командой. Манкунианцев спасет только молодежь«Шеффилд» и «Манчестер Юнайтед» устроили яркую голевую перестрелку 25/11/2019 в 17:030
  • 22:52
    • «Галатасарай» не удержал победный счет в матче с «Брюгге»
  • 22:36
    • Московское «Динамо» одержало победу над «Локомотивом»
  • 22:10
    • Модрич и Бейл — в запасе «Реала» на матч с «Пари Сен-Жермен»
    «Тампа-Бэй» Хоккей НХЛ. Ассистентский хет-трик Панарина, три очка Радулова, шайбы Кучерова и СергачеваРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 26 ноября Вчера в 08:330
  • Экспресс дня

  • Останутся ли шансы у «Зенита» на плей-офф ЛЧ после игры с «Лионом»?
  • 2.86
    •
  • 00:28
    • Храдецки: Может, у «Локо» получится зацепить ничью у «Атлетико»
  • 00:22
    • Гильерме назвал поражение от «Байера» незаслуженным
  • 00:15
    • Бэйли: У «Локо» медленные защитники, удалось этим воспользоваться
    Антон Шунин Футбол Символичный Шунин, полуподвиг «Аталанты» и магические 7 минутСамые сливки с чемпионатов европейской топ-пятерки и, конечно же, родной РПЛ в прошедшие выходные 25/11/2019 в 11:560
  • 20:26
    • WADA: Рекомендации комитета по соответствию не распространяются на Евро-2020
  • 20:53
    • СМИ: Погба больше никогда не сыграет за «МЮ»
  • 20:06
    • «Галатасарай» и «Брюге» огласили составы
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие