«Астана» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз (к. 2.25) и ставки на матч Лиги Европы 28 ноября 2019 года

В рамках поединка групповой стадии Лиги Европы УЕФА «Астана» примет «Манчестер Юнайтед» на своем домашнем стадионе «Астана Арена» в Нур-Султане. Начало матча в 18:50 по московскому времени. Прогноз на «Астана» — «Манчестер Юнайтед».

«Астана»

Для «Астаны» этот отбор закончен. В плей-офф команда уже никак не попадает. Хозяева не набрали ни единого балла, проиграв четыре встречи подряд.

Особенно «яркими» были поединки против «АЗ Алкмара». Там казахи проиграли со счетом 0:5 и 6:0. В итоге разница голов сразу же стала -13, поскольку до этого у коллектива было всего лишь три пропущенных мяча.

Домашний разгром продолжился очередным домашним позором в матче с клубом «Иртыш», в котором «столичные» уступили сопернику с результатом 0:2.

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Отметим, что для «Астаны» последнее поражение в Лиге Европы стало пятым кряду на этом турнире.

«Манчестер Юнайтед»

«Манкунианцы» слегка ожили. После упадка команда снова стала забивать. Теперь это не один гол за матч. Это два, а то и три мяча. Однако беда осталась — «красные дьяволы» продолжают пропускать, отдавая инициативу.

К примеру, в прошлой встрече АПЛ с «Шеффилдом» подопечные Сульшера проигрывая 2:0, отыгрались и даже вышли вперед. Тем не менее ряд перестановок в тактике негативно сказался на результате, поскольку «Ман Юнайтед» потерял преимущество и победу (3:3).

До выездной ничьей МЮ выиграл у «Партизана» 3:0 и обыграл «Брайтон» 3:1. Но, как видим, в двух играх команда пропустила 4 мяча. Причем от соперников, не являющихся такими уж серьезными.

«Юнайтед» набрал в группе 10 очков и оторвался от «АЗ Алкмара» на два пункта. Чтобы сохранить первую позицию, «малышам Басби» нужно побеждать.

Напомним, что у клуба травмированы Погба, Шоу, Байи, Мактоминей, Фосу-Менса, Матич и Далот.

Прогноз

5.60 и 1.60 — математический шансы на успех одной и другой команды. Ничья сопровождается коэффом 4.30.

Гости вроде бы потихоньку оживают и начинают забивать. Они смогли прорвать неприступную оборону «Шеффилд Юнайтед», которая является самой надежной в АПЛ текущего сезона. Так что голы со стороны МЮ быть должны.

«Астане» только остается отыграть так, как команда выступила на «Олд Траффорд». Напомним, что счет тогда был 1:0 в пользу британцев.

Мы предлагаем такой прогноз: победа МЮ и ТБ 2.5 с коэффициентом 2.25. 0