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    Скажется ли кризис «Арсенала» на игре с «Айнтрахтом»?

    «Арсенал» — «Айнтрахт». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч группового этапа Лиги Европы 28 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Арсенал» — «Айнтрахт»
    Унаи Эмери
    В пятом туре группового этапа Лиги Европы «Арсенал» будет принимать «Айнтрахт». Игра пройдет на стадионе «Эмирейтс» 28 ноября. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Арсенал» — «Айнтрахт».
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    Футбол. Лига Европы. Группа F 28 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.95
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 3.80
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    «Арсенал»

    В четырех встречах в рамках Лиги Европы команда из Лондона смогла набрать 10 очков. Это позволяет ей лидировать в квартете F, опережая «Стандард» и «Айнтрахт» на 4 пункта.

    Первый матч между «Арсеналом» и клубом из Германии завершился уверенной победой англичан (3:0), после чего «канониры» на «Эмирейтс» не были гостеприимными со «Стандардом» (4:0).

    Затем в поединке против «Витории Гимарайнш» подопечные Унаи Эмери не без труда взяли верх (3:2), а ответная игра завершилась ничьей (1:1).

    Все прогнозы на Лигу Европы

    После Лиги Европы «Арсенал» в АПЛ успел проиграть «Лестеру» (2:0), а в 13 туре лондонцы расписали мировую с «Саутгемптоном» (2:2).

    «Айнтрахт»

    В Группе F клуб Франкфурта-на-Майне находится на третьем месте с 6 баллами в активе. Вторую строчку немцы уступают «Стандарду» лишь из-за результата очного противостояния.

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  • 25/11/2019

    • После крупного поражения от «Арсенала» на старте турнира (0:3) «Айнтрахт» с минимальным преимуществом переиграл «Виторию Гимарайнш» (1:0). В воротах хозяев расписался защитник «орлов» Ндика Обит на 36 минуте.

    Затем подопечные Ади Хюттера победили «Стандард» (2:1), а во втором матче немцы уже оказались слабее клуба из Льежа (1:2).

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    Поражением завершилась и игра против «Франкфурта» в Бундеслиге (0:1), а в 12 туре чемпионата «Айнтрахт» дома оказался слабее «Вольфсбурга» (0:2).

    Прогноз

    Победа «Арсенала» в грядущем поединке оценивается коэффициентом 1,98, на ничью букмекеры предлагают поставить за 3,65, а на победу «Айнтрахта» — за 3,90.

    Сейчас внутри лондонской команды не все идеально. Немцы способны воспользоваться слабостями «канониров» на «Эмирейтс», но и хозяева встречи, несмотря на проблемы, не будут всю игру защищаться. Наш прогноз на матч — обе команды забьют с коэффициентом 1.55. 0

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    «Арсенал» — «Айнтрахт». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч группового этапа Лиги Европы 28 ноября 2019 года. Прогноз на «Арсенал» — «Айнтрахт». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.55
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