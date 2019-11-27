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    Обойдет ли «Валенсия» «Челси»?

    «Валенсия» — «Челси». Прогноз (к. 3.6) и ставки на матч группового этапа Лиги чемпионов 27 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Валенсия» — «Челси»
    Команда Лэмпарда идет на втором месте в группе
    В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов «Валенсия» будет принимать «Челси». Игра пройдет на стадионе «Месталья» 27 ноября. Начало встречи — в 20:55 мск. Прогноз на «Валенсия» — «Челси».
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа H 27 Ноября 2019 года
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    «Валенсия»

    В четырех турах на евроарене испанскому коллективу из одноименного города удалось заработать семь баллов.

    Это позволяет оранжевым идти третьими в таблице Группы H, уступая «Челси» и «Аяксу» только по дополнительным показателям.

    В первом поединке Лиги чемпионов «летучие мыши» на «Стэмфорд Бридж» сумели победить нынешнего оппонента (0:1), но в следующей игре в еврокубках «Валенсия» была разгромлена «Аяксом» (0:3).

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    Еще одна встреча в ЛЧ завершилась ничейным результатом в противостоянии с «Лиллем» (1:1). А после этого подопечные Альберта Селадеса разгромили французов дома — 4:1.

    В предыдущем матче, который состоялся в рамках Примеры, левантийцы уступили «Бетису» (1:2) в гостях.

    «Челси»

    Приняв участие в четырех встречах в рамках группового этапа Лиги чемпионов, лондонцы сумели набрать 7 очков, благодаря чему идут вторыми в своем квартете, уступая «Аяксу» по дополнительным показателям.

    В стартовом туре на евроарене «аристократы» потерпели поражение от грядущего соперника (0:1). Но чуть позже во Франции гости взяли верх над «Лиллем» (2:1).

    А в следующем поединке в рамках ЛЧ подопечные Фрэнка Лэмпарда в Амстердаме переиграли «Аякс» (0:1). В пятом же туре против тех же голландцев зафиксирована фееричная ничья 4:4.

    В своем предыдущем поединке «Челси» также проиграл с аналогичным счетом 1:2 — «Манчестер Сити» в АПЛ.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,05, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,4, а ничья — в 3,6.

    Рекомендуем ставить на то, что «Челси» выиграет, и обе команды забьют за 3,6. 0

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