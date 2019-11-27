«РБ Лейпциг» — «Бенфика». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч группового этапа Лиги чемпионов 27 ноября 2019 года

В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» будет принимать «Бенфику». Игра пройдет на стадионе «Ред Булл Арена» 27 ноября. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «РБ Лейпциг» — «Бенфика».

«РБ Лейпциг»

За четыре матча в текущем розыгрыше ЛЧ коллектив из одноименного немецкого города сумел заработать 9 очков, благодаря чему он лидирует в Группе D.

В первой игре этих двух команд верх взяли «быки» (2:1). Во втором туре ЛЧ подопечные Юлиана Нагельсмана потерпели поражение от «Лиона» (0:2).

Затем в противостоянии с «Зенитом» «РБ Лейпциг» обыграл питерцев 2:1 и 2:0.

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После второго матча с сине-бело-голубыми немецкий клуб в чемпионате уверенно разобрался с «Гертой» (4:2), а чуть позже в 12 туре Бундеслиги «быки» разгромили «Кельн» (4:1).

«Бенфика»

После четырех туров клуб из Лиссабона застрял внизу турнирной таблицы. Имея в своей копилке лишь 3 очка, «Бенфика» отстала от «Зенита» на 1 балл, а от «Лиона» и «РБ Лейпцига» — на 4 и 6 пунктов соответственно.

В первой встрече текущего еврокубкового сезона «орлы» уступили «РБ Лейпцигу» (1:2). А затем красные оказались слабее «Зенита» в Санкт-Петербурге (1:3).

Единственные 3 балла подопечные Бруну Лажи завоевали в домашней игре с «Лионом» (2:1). Но уже в ответном поединке «Бенфика» была слабее (1:3).

9 ноября в 11 туре чемпионата Португалии команда из Лиссабона одолела клуб «Санта Клара» (2:1), а в 1/16 финал кубка страны «орлы» взяли верх над «Визелой» (2:1).

Прогноз

В этом поединке букмекеры считают «РБ Лейпциг» фаворитом, давая на его победу коэффициент 1,52. Ничья оценивается котировкой 4,50, а победа «Бенфики» — 6,50.

Если «орлы» хотят продолжить борьбу в ЛЧ, им необходимо обыгрывать в гостях немецкий коллектив и надеяться на осечки соперников. Но «быки» в родных стенах не будут отсиживаться в обороне. Наш прогноз на матч — голы в обоих таймах с коэффициентом 1,55. 0