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    Чем закончится для «Сочи» первый матч после увольнения Точилина?

    «Уфа» — «Сочи». Прогноз и ставки на матч чемпионата России 24 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Уфа» — «Сочи»
    «Сочи»
    В воскресенье, 24 ноября, «Уфа» в поединке 17-го тура РПЛ дома сыграет с «Сочи». Встреча, которая пройдет на стадионе «Нефтяник», начнется в 11:30 по мск. Прогноз на «Уфа» — «Сочи».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 24 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Уфа»

    Башкирский клуб в октябре в рамках РПЛ на своем поле уступил «Ахмату» (0:1), спустя в матче с ЦСКА (1:1) и на выезде был разгромлен «Тамбовом» (0:3).

    Вновь встретившись с ЦСКА, на этот раз в выездном матче Кубка России, Уфа« уступила 0:1. Вернувшись домой уфимцы в рамках РПЛ отобрали очки у "Локомотива" (1:1).

    Все прогнозы на РПЛ

    В выездном матче РПЛ с "Оренбургом" команды разошлись миром 0:0, а во время международной паузы "Уфа" провела контрольный матч с "Локомотивом", победив со счетом 2:0.

    После 16 туров РПЛ "Уфа" с 18 очками на 11-м месте. Разница мячей 13-16, три гола забил Даниил Фомин.

    "Сочи"

    У сочинцев затяжная черная полоса. Последний раз они побеждали в конце сентября, дома обыграв "Ахмат" (2:0), после чего выдали серию из четырех поражений и ничьей.

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    Сочинцы на своем поле уступили "Крылья Советов" (0:2), после чего на выезде сыграли вничью с тульским "Арсеналом" (1:1) и уступили "Ростову" (0:2).

    В последних матчах РПЛ "Сочи" на своем поле в борьбе проиграл "Тамбову" (1:2) и ЦСКА (2:3). А во время международной паузы южане сыграли "товарняк" с "Динамо" (0:0).

    Календарь и таблица РПЛ

    Накануне матча с "Уфой" руководство клуба уволило главного тренера Александра Точилина, командой до зимней паузы будет руководить его помощник Роман Березовский.

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    • После 16 туров РПЛ "Сочи" с 13 очками на 16-м месте. Разница мячей 14-23, три гола забил Андрей Мостовой.

    В первом круге команды в Сочи сыграли вничью 0:0

    Прогноз

    На победу "Уфы" букмекеры дают коэффициент 2,30, на ничейный результат в основное время — 3,60, а на победу "Сочи" — 3,75.

    Обе команды провели не лучшие отрезки перед паузой, но тренерская отставка может дать "Сочи" необходимую встряску. Прогнозируем, что сочинцы не проиграют.

    Матч вряд ли будет результативным. Интересны варианты ТМ 2,5 за 1,40 и "обе забьют — нет" за 1,55. 0

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    «Уфа» — «Сочи». Прогноз и ставки на матч чемпионата России 24 ноября 2019 года. Прогноз на «Уфа» — «Сочи». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.65
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