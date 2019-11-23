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    Уйдут ли «Химки» на перерыв на второй строке?

    «Краснодар-2» — «Химки». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч ФНЛ 23 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Краснодар-2» — «Химки»
    Игрок «Химок»
    23 ноября «Краснодар-2» на своем поле сыграет с «Химками» в 25-м туре первенства первой российской лиги. Начало — в 16:00 по мск. Прогноз на «Краснодар-2» — «Химки».
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    Футбол. Россия. ФНЛ 23 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Краснодар-2»

    Дубль «Краснодара» с 27 очками после 24 туров первенства первой российской лиги расположился на 12 месте в турнирной таблице, опережая зону вылета всего на три пункта.

    За последние семь встреч «быки» проиграли только раз, уступив в 22 туре на выезде «Текстильщику» со счетом 0:1.

    После чего они в родных пенатах разгромили «Енисей» — 4:0, а в прошлом туре привезли почетную ничью из Волгограда, сыграв там 0:0 с «Ротором».

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    В десяти домашних встречах текущего сезона ФНЛ вторая команда «Краснодара» победила в двух из них, пять раз сыграла вничью и трижды проиграла.

    «Химки»

    В прошлом туре «Химки» на своей территории переиграли «Чертаново» (3:1) и вернули себе вторую строчку в турнирной таблице ФНЛ, опережая «Ротор» по лучшей разнице мячей.

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    До победного поединка с «чертятами», «красно-черные» уступили в двух встречах кряду, поочередно проиграв 0:2 дома волгоградцам и в Красноярске 0:1 «Енисею».

    «Химки» в 12 гостевых встречах этого сезона ФНЛ добыли пять побед, четыре игры свели вничью и три встречи проиграли, разница забитых и пропущенных — 18:8.

    В первом круге «Химки» на своей арене разгромили «Краснодар» со счетом 3:0. В прошлом сезоне химчане дважды переиграли дубль краснодарцев — 3:0 и 2:0.

    Прогноз на «Краснодар-2» — «Химки»

    Чтобы удержать вторую позицию, химчанам нужно брать три очка в предстоящем матче. 0

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