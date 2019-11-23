«Чертаново» — «СКА-Хабаровск». Прогноз (к. 2.15) и ставки на матч ФНЛ 23 ноября 2019 года

В 25-м туре первенства первого российского дивизиона «Чертаново» 23 ноября на своем поле сыграет со «СКА-Хабаровск». Игра начнется в 15:00 по Москве. Прогноз на «Чертаново» — «СКА-Хабаровск».

«Чертаново»

«Чертаново» в 24 поединках набрал 45 очков и идет на четвертом месте в турнирной таблице ФНЛ, опережая ближайшего преследователя всего на два балла.

Проиграв на выезде в последнем туре «Химкам» со счетом 1:3, «чертята» т.с. прервали свою 9-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате, где они в семи встречах вышли победителями.

В ноябре «бело-синие» выиграли два домашних матча (у «Факела» 4:0 и у «Балтики» 3:1), а также сыграли вничью в Волгограде с «Ротором» — 1:1.

В 13 гостевых играх текущего розыгрыша ФНЛ «Чертаново» добыло семь викторий, пять ничейных результатов и всего одно поражение, разница мячей — 14:8.

«СКА-Хабаровск»

«СКА-Хабаровск» после 24 туров первого российского дивизиона расположился на седьмом месте, имея в своем активе 37 пунктов, уступая зоне переходных матчей восемь баллов.

Гостевым поражением от «Балтики» со счетом 0:1, дальневосточники т.с. прервали свою 2-матчевую победную серию. В этот период «красно-синие» на своей территории одолели «Чайку» (3:2) и на выезде переиграли воронежский «Факела» (2:0).

Прогнозы на чемпионат России по футболу

11 выездных матчей ФНЛ-2019/20 принесли «армейцам» три победы, четыре ничейных результата и четыре поражения, разница забитых и пропущенных — 18:18.

В первом круге в Хабаровске эти команды сыграли вничью со счетом 0:0. В прошлом сезоне в Москве также была ничья 2:2, в другом поединке победило «Чертаново» — 3:1.

Прогноз на «Чертаново» — «СКА-Хабаровск»

Прогнозируем, что «Чертаново» реабилитируется за поражение в прошлом туре и возьмет три очка в предстоящем поединке, сохранив за собой позиции в зоне переходных матчей. 0