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    «Чертаново» уйдет на перерыв на четвертом месте ФНЛ?

    «Чертаново» — «СКА-Хабаровск». Прогноз (к. 2.15) и ставки на матч ФНЛ 23 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Чертаново» — «СКА-Хабаровск»
    «СКА-Хабаровск» — «Чертаново»
    В 25-м туре первенства первого российского дивизиона «Чертаново» 23 ноября на своем поле сыграет со «СКА-Хабаровск». Игра начнется в 15:00 по Москве. Прогноз на «Чертаново» — «СКА-Хабаровск».
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    Футбол. Россия. ФНЛ 23 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 2.05
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  • 2
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    «Чертаново»

    «Чертаново» в 24 поединках набрал 45 очков и идет на четвертом месте в турнирной таблице ФНЛ, опережая ближайшего преследователя всего на два балла.

    Проиграв на выезде в последнем туре «Химкам» со счетом 1:3, «чертята» т.с. прервали свою 9-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате, где они в семи встречах вышли победителями.

    В ноябре «бело-синие» выиграли два домашних матча (у «Факела» 4:0 и у «Балтики» 3:1), а также сыграли вничью в Волгограде с «Ротором» — 1:1.

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  • 20/11/2019

    • В 13 гостевых играх текущего розыгрыша ФНЛ «Чертаново» добыло семь викторий, пять ничейных результатов и всего одно поражение, разница мячей — 14:8.

    «СКА-Хабаровск»

    «СКА-Хабаровск» после 24 туров первого российского дивизиона расположился на седьмом месте, имея в своем активе 37 пунктов, уступая зоне переходных матчей восемь баллов.

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    Гостевым поражением от «Балтики» со счетом 0:1, дальневосточники т.с. прервали свою 2-матчевую победную серию. В этот период «красно-синие» на своей территории одолели «Чайку» (3:2) и на выезде переиграли воронежский «Факела» (2:0).

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    11 выездных матчей ФНЛ-2019/20 принесли «армейцам» три победы, четыре ничейных результата и четыре поражения, разница забитых и пропущенных — 18:18.

    В первом круге в Хабаровске эти команды сыграли вничью со счетом 0:0. В прошлом сезоне в Москве также была ничья 2:2, в другом поединке победило «Чертаново» — 3:1.

    Прогноз на «Чертаново» — «СКА-Хабаровск»

    Прогнозируем, что «Чертаново» реабилитируется за поражение в прошлом туре и возьмет три очка в предстоящем поединке, сохранив за собой позиции в зоне переходных матчей. 0

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