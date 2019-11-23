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    Придет ли в себя атака «Арсенала» после паузы?

    «Арсенал» — «Саутгемптон». Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч АПЛ 23 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Арсенал» — «Саутгемптон»
    Пьер-Эмерик Обамеянг
    В 13 туре английской Премьер-лиги «Арсенал» будет принимать «Саутгемптон». Игра пройдет на стадионе «Эмирейтс» 23 ноября. Начало встречи — в 18:00 мск. Прогноз на «Арсенал» — «Саутгемптон».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 23 Ноября 2019 года
    Арсенал
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    «Арсенал»

    После 12 туров АПЛ лондонская команда находится на 6 строчке в таблице с 17 очками в своей копилке.

    Последний раз в АПЛ «канониры» побеждали 6 октября. Тогда на «Эмирейтс» хозяева взяли верх над «Борнмутом» (1:0). Но затем «Арсенал» проиграл «Шеффилду Юнайтед» (1:0).

    В Лиге Европы подопечные Унаи Эмери взяли верх над «Виторией Гимарайнш» (3:2). Десятый тур домашнего первенства завершился ничьей в противостоянии с «Кристал Пэлас» (2:2).

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    А после вылета от «Ливерпуля» из Кубка лиги в серии пенальти (5:5, 5:4) «Арсенал» разошелся миром с «Вулверхэмптоном» (1:1) и «Виторией Гимарайнш» (1:1), а также уступил «Лестеру» в АПЛ (2:0).

    «Саутгемптон»

    На данный момент клуб из одноименного города в графстве Гэмпшир находится внизу турнирной таблице АПЛ с 8 очками, заработанными в 12 матчах. Ниже этой команды располагается лишь «Норвич» с 7 баллами.

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    • «Святые» не знают радости побед уже с сентября. Именно тогда в 1/16 финала они разгромили «Портсмут» (0:4). А затем подопечные Ральфа Хазенхюттля проиграли «Тоттенхэму» (2:1) и «Челси» (1:4).

    А после ничьей с «Вулверхэмптоном» (1:1) «Саутгемптон» дома был унижен «Лестером» (0:9). В 1/8 финала Кубка «святые» вылетели из плей-офф от «Ман Сити» (3,1), а чуть позже «горожане» одолели соперников уже в АПЛ (2:1).

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    В 12 туре Премьер-лиги на стадионе «Сент-Мэри» «Саутгемптон» принимал «Эвертон». В этой встрече хозяева уступили со счетом 1:2.

    Прогноз

    На победу «Арсенала» в игре 13 тура букмекеры дают коэффициент 1,51, ничья оценивается в 4,70, а победа «Саутгемптона» — в 6,30.

    Несмотря на неубедительные результаты последних поединков, «канониры» на «Эмирейтс» должны уверенно разбираться с аутсайдером АПЛ. Наш прогноз на матч — победа «Арсенала» с форой -1 с коэффициентом 1,81. 0

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