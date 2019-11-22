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    Чем завершится матч «Шахтера» в Харькове?

    «Шахтер» Д — «Львов». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч УПЛ 22 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Шахтер» Д — «Львов»
    Жуниор Мораес
    В 15 туре украинской Премьер-лиги «Шахтер» будет принимать «Львов». Матч состоится 22 ноября на стадионе «Металлист». Начало встречи — в 20:00 мск. Прогноз на «Шахтер» Д — «Львов».

    «Шахтер» Д

    За 14 матчей чемпионата «кроты» оторвались от своих преследователей на 12 очков. С 40 баллами в активе эта команда находится на 1 месте в турнирной таблице.

    После разгромной победы над «Колосом» (6:0) в 11 туре УПЛ подопечные Луиша Каштру сыграли вничью с «Динамо» Загреб в Лиге чемпионов (2:2).

    Миром оранжево-черные разошлись и с «Александрией» в домашнем первенстве (0:0), а затем «Шахтер» в дополнительное время уступил «Динамо» Киев в 1/8 финала Кубка Украины (2:1).

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    В 13 туре УПЛ «горняки» разобрались с «Карпатами» (0:3), а через несколько дней команда, проигрывая к 89 минуте 3:1, спаслась во встрече с «Динамо» Загреб в ЛЧ (3:3). 10 ноября «Шахтер» одолел «Динамо» Киев в чемпионате (1:0).

    «Львов»

    После 14 матчей чемпионата команда из одноименного города имеет на своем счету всего 11 баллов, в результате чего она расположилась на предпоследней строчке в таблице.

    С момента победы в 1/16 финала Кубка Украины в сентябре над «Буковиной» (0:2) «золотые львы» не выигрывали аж до 9 ноября. В 9 туре «Львов» уступил «Александрии» (2:0).

    Затем «горожане» сыграли вничью с «Зарей» (0:0) и «Карпатами» (0:0), после чего они были разгромлены «Десной» (1:4).

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    В 1/8 финала Кубка команда проиграла клубу «Минай» (2:0), а чуть позже подопечные Егише Меликяна потерпели поражение от «Динамо» Киев (4:0). В 14 туре «Львов» наконец-то победил. У себя дома хозяева разобрались с «Карпатами» (2:0).

    Прогноз

    На победу «Шахтера» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,11, на ничью — 9,20, а на победу «Львова» — 24,0.

    Наш прогноз на матч — «Шахтер» забьет в обоих таймах с коэффициентом 1,59. 0

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