Уэльс — Венгрия. Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч отбора Евро-2020 19 ноября 2019 года

Во вторник, 19 ноября, в Кардиффе сборная Уэльса сыграет с национальной командой Венгрии в заключительном туре отборочного турнира Евро-2020. Начало встречи запланировано на 22:45 по мск. Прогноз на Уэльс — Венгрия.

Уэльс

Подопечные Райана Гиггза за тур до конца отбора Евро-2020 идут с 11 очками на третье месте в группе Е. Для выхода в финальную часть Уэльсу нужно только обыгрывать Венгрию, у которой на балл больше.

За всю квалификационную компанию «драконы» одержала всего три победы в семи матчах, они дважды обыграла Азербайджан (2:1 и 2:0) и были сильнее Словакии (1:0) в домашнем матче.

Проиграли же валлийцы сборным Венгрии (0:1) и Хорватии (1:2) в выездных матчах. Стоит отметить, что «красные» показали неплохую игру в обороне, пропустив всего шесть голов, что является лучшим результатом в группе Е.

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На данный момент у сборной Уэльса 5-матчевая беспроигрышная серия, в которой она трижды победила и дважды сыграла вничью.

Венгрия

Сборная Венгрии с 12 зачетными баллами в семи матчах квалификации к Евро-2020 идет второй в группе.

Для выхода в финальную часть мадьярам тоже нужна только победа, ведь в случае ничейного исхода их могут догнать словаки, у которых превосходство по личным встречам.

Венгры за весь отборочный цикл выиграли четыре матча из семи, обыграв дома даже главного фаворита группы в лице Хорватии (2:1), а вот Словакии они проиграли два матча (по 1:2).

Следует отметить, что сборная Венгрии плохо играет на выезде, победив в этой компании только в Азербайджане (3:1).

Календарь и таблица Евро-2020

В первом круге Венгрия на своем поле обыграла Уэльс со счетом 1:0. Валлийцы же на своем поле никогда не проигрывали венграм, трижды победив при одной ничьей.

Прогноз на Уэльс — Венгрия

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу сборной Уэльса предлагают — 1.95.

На викторию команды Венгрии дают — 4.35, ничья оценена — в 3.55.

Сборная Уэльса неплохо играет в домашних матчах, допустив осечку только с хорватами (1:1), а Венгрия же проиграла на выезде всем, кроме Азербайджана. Учитывая это, предлагаем поставить на викторию валлийцев. 0