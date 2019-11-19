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    Увидим ли Бейла на Евро-2020?

    Уэльс — Венгрия. Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч отбора Евро-2020 19 ноября 2019 года

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    Прогноз на Уэльс — Венгрия
    Гарет Бейл
    Во вторник, 19 ноября, в Кардиффе сборная Уэльса сыграет с национальной командой Венгрии в заключительном туре отборочного турнира Евро-2020. Начало встречи запланировано на 22:45 по мск. Прогноз на Уэльс — Венгрия.
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    Футбол. Евро-2020. Квалификация. Группа E 19 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 1.73
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 4.70
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    Уэльс

    Подопечные Райана Гиггза за тур до конца отбора Евро-2020 идут с 11 очками на третье месте в группе Е. Для выхода в финальную часть Уэльсу нужно только обыгрывать Венгрию, у которой на балл больше.

    За всю квалификационную компанию «драконы» одержала всего три победы в семи матчах, они дважды обыграла Азербайджан (2:1 и 2:0) и были сильнее Словакии (1:0) в домашнем матче.

    Проиграли же валлийцы сборным Венгрии (0:1) и Хорватии (1:2) в выездных матчах. Стоит отметить, что «красные» показали неплохую игру в обороне, пропустив всего шесть голов, что является лучшим результатом в группе Е.

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    На данный момент у сборной Уэльса 5-матчевая беспроигрышная серия, в которой она трижды победила и дважды сыграла вничью.

    Венгрия

    Сборная Венгрии с 12 зачетными баллами в семи матчах квалификации к Евро-2020 идет второй в группе.

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    • Для выхода в финальную часть мадьярам тоже нужна только победа, ведь в случае ничейного исхода их могут догнать словаки, у которых превосходство по личным встречам.

    Венгры за весь отборочный цикл выиграли четыре матча из семи, обыграв дома даже главного фаворита группы в лице Хорватии (2:1), а вот Словакии они проиграли два матча (по 1:2).

    Следует отметить, что сборная Венгрии плохо играет на выезде, победив в этой компании только в Азербайджане (3:1).

    Календарь и таблица Евро-2020

    В первом круге Венгрия на своем поле обыграла Уэльс со счетом 1:0. Валлийцы же на своем поле никогда не проигрывали венграм, трижды победив при одной ничьей.

    Прогноз на Уэльс — Венгрия

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу сборной Уэльса предлагают — 1.95.

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    На викторию команды Венгрии дают — 4.35, ничья оценена — в 3.55.

    Сборная Уэльса неплохо играет в домашних матчах, допустив осечку только с хорватами (1:1), а Венгрия же проиграла на выезде всем, кроме Азербайджана. Учитывая это, предлагаем поставить на викторию валлийцев. 0

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    Уэльс — Венгрия. Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч отбора Евро-2020 19 ноября 2019 года. Прогноз на Уэльс — Венгрия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.95
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