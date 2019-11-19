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    Шотландцы будут отстаивать третью позицию в группе

    Шотландия — Казахстан. Прогноз (к. 1.92) и ставки на матч отбора Евро-2020 19 ноября 2019 года

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    Прогноз на Шотландия — Казахстан
    Эндрю Робертсон
    В последнем туре квалификационного раунда чемпионата Европы 2020 сразятся сборные Шотландии и Казахстана. 19 ноября шотландцы примут соперника в Глазго на «Хэмпден Парк». Начало матча в 22:45 по московскому времени. Прогноз на Шотландия — Казахстан.
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    Футбол. Евро-2020. Квалификация. Группа I 19 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 1.53
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 7.00
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    Шотландия

    Для Шотландии крайне важно сохранить третье место. Как раз последний матч будет решающим, поскольку сразу два соперника идут сзади на расстоянии двух баллов. К слову, шотландцы имеют 12 пунктов и отрицательную разницу голов -5.

    Британцы выиграли две последние встречи. Они обыграли на выезде сборную Кипра со счетом 1:2, а после этого разобрались со сборной Сан-Марино, разбив соперник с результатом 6:0.

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    Таким образом, «сине-бело-красные» прервали свою неудачную серию, которая насчитывала 4 поединка. Напомним, что ранее команда проиграла сборным России и Бельгии с одинаковым счетом 4:0.

    В этом розыгрыше «тартановая армия» провела 4 домашних встречи, из которых выиграть удалось только две.

    Казахстан

    Сборная Казахстана имеет шансы на третью строчку, отставая от Шотландии на 2 пункта. Учитывая, что в первой встрече гости уверенно разгромили соперника со счетом 3:0, то шансы у команды довольно неплохие.

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    Правда казахи находятся в чуть худшей форме, чем хозяева. Они выиграли в прошлый раз у Сан-Марино 1:3, а перед этим проиграли 3 поединка кряду. Речь идет о матчах с Россией (1:0), Кипром (1:2) и Бельгией (0:2).

    Стоит добавить, что Казахстан выиграл только одну из четырех выездных встреч, причем победа была над Сан-Марино — команды, которая проигрывает всем. Более серьезным соперникам, таким как Кипр, Россия и Бельгия, казахи проиграли, забив только в половине гостевых поединков.

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    • Кроме того, нужно подметить, что гостевой коллектив пропустил на 4 мяча меньше, чем шотландцы 14 против 18 мячей.

    Прогноз

    Шотландия, безусловно, хочет поквитаться за поражение в первом туре. Казахстан тоже едет не отбывать номер, а добыть заветные три пункта. Получается, что публику ждет противостояние двух команд, которым еще что-то нужно в этом розыгрыше.

    Букмекеры отдают предпочтение Шотландии — 1.49 против 7.80. На ничью было установлено коэффициент 4.20.

    Предлагаем ставку «Шотландия не проиграет и ТМ 2.5». Коэффициент составляет 1.92. 0

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    Шотландия — Казахстан. Прогноз (к. 1.92) и ставки на матч отбора Евро-2020 19 ноября 2019 года. Прогноз на Шотландия — Казахстан. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.92
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