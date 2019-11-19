Шотландия — Казахстан. Прогноз (к. 1.92) и ставки на матч отбора Евро-2020 19 ноября 2019 года

В последнем туре квалификационного раунда чемпионата Европы 2020 сразятся сборные Шотландии и Казахстана. 19 ноября шотландцы примут соперника в Глазго на «Хэмпден Парк». Начало матча в 22:45 по московскому времени. Прогноз на Шотландия — Казахстан.

Шотландия

Для Шотландии крайне важно сохранить третье место. Как раз последний матч будет решающим, поскольку сразу два соперника идут сзади на расстоянии двух баллов. К слову, шотландцы имеют 12 пунктов и отрицательную разницу голов -5.

Британцы выиграли две последние встречи. Они обыграли на выезде сборную Кипра со счетом 1:2, а после этого разобрались со сборной Сан-Марино, разбив соперник с результатом 6:0.

Все прогнозы на Евро-2020

Таким образом, «сине-бело-красные» прервали свою неудачную серию, которая насчитывала 4 поединка. Напомним, что ранее команда проиграла сборным России и Бельгии с одинаковым счетом 4:0.

В этом розыгрыше «тартановая армия» провела 4 домашних встречи, из которых выиграть удалось только две.

Казахстан

Сборная Казахстана имеет шансы на третью строчку, отставая от Шотландии на 2 пункта. Учитывая, что в первой встрече гости уверенно разгромили соперника со счетом 3:0, то шансы у команды довольно неплохие.

Правда казахи находятся в чуть худшей форме, чем хозяева. Они выиграли в прошлый раз у Сан-Марино 1:3, а перед этим проиграли 3 поединка кряду. Речь идет о матчах с Россией (1:0), Кипром (1:2) и Бельгией (0:2).

Стоит добавить, что Казахстан выиграл только одну из четырех выездных встреч, причем победа была над Сан-Марино — команды, которая проигрывает всем. Более серьезным соперникам, таким как Кипр, Россия и Бельгия, казахи проиграли, забив только в половине гостевых поединков.

Кроме того, нужно подметить, что гостевой коллектив пропустил на 4 мяча меньше, чем шотландцы 14 против 18 мячей.

Прогноз

Шотландия, безусловно, хочет поквитаться за поражение в первом туре. Казахстан тоже едет не отбывать номер, а добыть заветные три пункта. Получается, что публику ждет противостояние двух команд, которым еще что-то нужно в этом розыгрыше.

Букмекеры отдают предпочтение Шотландии — 1.49 против 7.80. На ничью было установлено коэффициент 4.20.

Предлагаем ставку «Шотландия не проиграет и ТМ 2.5». Коэффициент составляет 1.92. 0