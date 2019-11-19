Нидерланды — Эстония. Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч квалификации Чемпионата Европы 19 ноября 2019 года

В десятом туре квалификационного раунда Евро-2020 сборная Нидерландов 19 ноября на «Йохан Кройфф Арене» в Амстердаме сыграет с Эстонией. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на Нидерланды — Эстония.

Нидерланды

Приняв участие в семи матчах отборочного цикла, эта сборная набрала 16 очков, благодаря чему обеспечила себе попадание на Евро-2020.

В 1 туре квалификации оранжевые в Роттердаме разгромили Белоруссию (4:0), а в следующей встрече голландцы уступили Германии (2:3).

Затем коллектив Рональда Кумана в овертайме обыграл англичан в 1/2 финала Лиги наций (3:1), но в финале его подопечные оказались слабее Португалии (1:0).

Все прогнозы на Евро-2020

В отборочной кампании на Евро Нидерланды победили Германию (2:4), Эстонию (0:4), Северную Ирландию (3:1) и Белоруссию (1:2). А в матче 16 ноября «апельсины» разошлись миром с Северной Ирландией (0:0).

Эстония

В своих семи поединках этот скромный коллектив заработал лишь 1 балл, из-за чего и занял последнее место в турнирной таблице Группы C.

Первые шаги в квалификации для сборной начались с поражений от Северной Ирландии (2:0; 1:2). А чуть позже команда была разгромлена Германией (8:0).

В 5 туре отборочного цикла Эстония проиграла Белоруссии (1:2), после чего «синие футболки» крупно уступили Нидерландам (0:4).

10 октября эстонцы расписали мировую с Белоруссией (0:0), но затем они вновь были слабее Германии (0:3). А в товарищеской встрече с Украиной в Запорожье гости пропустили единственный гол от Безуса на 92 минуте (1:0).

Прогноз

На победу Нидерландов в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,04, на ничью — 18,0, а на победу Эстонии — 45,0.

Наш прогноз на матч — тотал первого тайма больше 1,5 с коэффициентом 1,74. 0