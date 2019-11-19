Бразилия — Южная Корея. Прогноз (к. 1.54) и ставки на товарищеский матч 19 ноября 2019 года

Во вторник, 19 ноября, в товарищеском матче сборная Бразилии в Абу-Даби сыграет с командой Южной Кореи. Начало встречи — в 16:30 по мск. Прогноз на Бразилия — Южная Корея.

Бразилия

После того как сборная Бразилия в финале Кубка Америки-2019 обыграла команду Перу со счетом 3:1, затем она выиграть не может. На данный момент у пентакампионов 5-матчевая безвыигрышная серия, пришедшая на товарняки.

Начался этот период для «избранных» с мирового результата с Колумбией (2:2), затем они уступили перуанцам (0:1), после чего дважды сыграли вничью по 1:1 с Сенегалом и Нигерией.

А несколько дней тому назад бразильцы были положены на лопатки сборной Аргентины, проиграв своим соседям 0:1 благодаря голу Месси. При этом «селесао» не смогли реализовать 11-метровый.

Южная Корея

У сборной Южной Кореи в этом году числится только одно поражение, которое пришлось на четвертьфинал Кубка Азии-2019, где она уступила Катару со счетом 0:1.

С середины сентября «Воины Тэджу» провели четыре игры в отборочной компании к ЧМ-2022. Начали они квалификацию с двух викторий кряду. Над Туркменистаном (2:0) и Шри-Ланкой (8:0).

После этих викторий «азиатские тигры» дважды сыграли вничью по 0:0. Сперва они разошлись миром с северными соседями, а потом поделили очки с Ливаном.

Между собой эти сборные провели три встречи. Дважды победу праздновали бразильцы (3:2 и 2:0) и раз выиграли корейцы (1:0).

Прогноз на Бразилия — Южная Корея

Прогнозируем, что бразильцы смогут прервать свою безвыигрышную серию. Предлагаем поставить на победу «селесао» с форой (-1). 0