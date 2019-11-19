ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кейн забил рекордный 12-й мяч в году за АнглиюАтакующая мощь Англии заставляет забыть о ее проблемах Мохамед СалахИгра без Салаха. Три варианта для «Ливерпуля» Стефанос ЦиципасУгроза «большой тройке». Циципас заявил об амбициях в Лондоне
  • 15:11
    • Гончаренко о своей дисквалификации: О справедливости не могу судить
  • 14:24
    • Гончаренко: Попробуем продлить аренду Сантоса
  • 13:21
    • Томас Цорн: Мы в «Спартаке» в стадии очень большой перестройки
  • 11:05
    • Глазырина отреагировала на высказывание Драчева
  • 10:52
    • Попов завершил карьеру в сборной Болгарии
  • 09:01
    • Месси — лучший дриблер в топ-5 лигах за 13 лет
  • 08:24
    • «Сакраменто» прервал победную серию «Бостона», «Лейкерс» победили «Атланту»
    Все новости спорта

    Бразилия прервет безвыигрышную серию?

    Бразилия — Южная Корея. Прогноз (к. 1.54) и ставки на товарищеский матч 19 ноября 2019 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на сборную Бразилии Прогнозы на сборную Южной Кореи
    Прогноз на Бразилия — Южная Корея
    Неймар
    Во вторник, 19 ноября, в товарищеском матче сборная Бразилии в Абу-Даби сыграет с командой Южной Кореи. Начало встречи — в 16:30 по мск. Прогноз на Бразилия — Южная Корея.
    ×
    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 19 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.30
  • X
  • 5.00
  • 2
  • 11.00
  • Играть!
    •

    Бразилия

    После того как сборная Бразилия в финале Кубка Америки-2019 обыграла команду Перу со счетом 3:1, затем она выиграть не может. На данный момент у пентакампионов 5-матчевая безвыигрышная серия, пришедшая на товарняки.

    Начался этот период для «избранных» с мирового результата с Колумбией (2:2), затем они уступили перуанцам (0:1), после чего дважды сыграли вничью по 1:1 с Сенегалом и Нигерией.

    А несколько дней тому назад бразильцы были положены на лопатки сборной Аргентины, проиграв своим соседям 0:1 благодаря голу Месси. При этом «селесао» не смогли реализовать 11-метровый.

    Южная Корея

    У сборной Южной Кореи в этом году числится только одно поражение, которое пришлось на четвертьфинал Кубка Азии-2019, где она уступила Катару со счетом 0:1.

    15СделатьСтавок без рискаleon.ru ТВLIVEСмотретьПри плюсовом балансеmarathonbet.ru

    С середины сентября «Воины Тэджу» провели четыре игры в отборочной компании к ЧМ-2022. Начали они квалификацию с двух викторий кряду. Над Туркменистаном (2:0) и Шри-Ланкой (8:0).

  • Атакующая мощь Англии заставляет забыть о ее проблемах
  • Реакция прессы на матч Косово — Англия
  • Сегодня

    • После этих викторий «азиатские тигры» дважды сыграли вничью по 0:0. Сперва они разошлись миром с северными соседями, а потом поделили очки с Ливаном.

    Между собой эти сборные провели три встречи. Дважды победу праздновали бразильцы (3:2 и 2:0) и раз выиграли корейцы (1:0).

    Прогноз на Бразилия — Южная Корея

    Прогнозируем, что бразильцы смогут прервать свою безвыигрышную серию. Предлагаем поставить на победу «селесао» с форой (-1). 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.58
  • Прогноз на матч ЦСКА — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Аргентина — Уругвай
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.74
  • Прогноз на матч Испания — Румыния
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Италия — Армения
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.50
  • Прогноз на матч Швеция — Фарерские острова
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Греция — Финляндия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.48
  • Экспресс дня на 18 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Ирландия — Дания
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.55
  • Прогноз на матч Гибралтар — Швейцария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.58
  • Прогноз на матч Лихтенштейн — Босния и Герцеговина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Мальта — Норвегия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.78
  • Прогноз на матч Вашингтон — Анахайм
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Аризона — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  1.53
  • Прогноз на матч Туркменистан — Шри-Ланка
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Садио Мане и Рахим Стерлинг
  • Убойная дюжина. Лучшие нападающие АПЛ-2019/20
    • 21:06 15/11/2019     Эдерсон
  • Эдерсон и ребята. Лучшие вратари АПЛ-2019/20
    • 20:20 16/11/2019     Вирджил ван Дейк
  • Трио из «Ливерпуля» и дуэт из «Лестера». Лучшие защитники АПЛ-2019/20
    • 21:10 16/11/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    Бразилия — Южная Корея. Прогноз (к. 1.54) и ставки на товарищеский матч 19 ноября 2019 года. Прогноз на Бразилия — Южная Корея. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.54
    Тоже интересно
    Хоккеист «Вегаса» Хоккей НХЛ. Шесть шайб «Вегаса», шат-аут Флери и успех «Чикаго»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 18 ноября 08:470
  • 15:43
    • Ибрагимович может перейти в «Милан»
  • 15:01
    • «Локомотив» проиграл «Уфе» в товарищеском поединке
  • 13:57
    • ЦСКА разгромил «СКА Ростов-на-Дону» в товарищеском матче
    Гинтер (справа) сыграл ключевую роль в матче Футбол Германия — не фаворит Евро-2020, но успешно перестраиваетсяРеакция прессы на матч Германия — Белоруссия Вчера в 14:330
  • Экспресс дня

  • Сборная России победит Сан-Марино без лишней траты сил
  • 4.71
    •
  • 13:45
    • В МЮ определились с зимними трансферными целями
  • 13:11
    • Платини: Я против VAR, считаю, что это ерунда
  • 12:59
    • Стефано Сенси стал трансферной целью «Манчестер Сити»
    Россия — Бельгия Футбол С небес на землю. Братья Азары устроили сборной России показательную поркуРеакция спортивных СМИ на разгромное поражение сборной России от Бельгии Вчера в 02:460
  • 12:45
    • Реднапп: «Тоттенхэму» нужно продать Эриксена
  • 08:10
    • Медведев завершил сезон в статусе пятой ракетки мира
  • 00:38
    • Франция обыграла Албанию, Турция победила Андорру
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие