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    Завершит ли Италия отбор с максимальным результатом?

    Италия — Армения. Прогноз (к. 2.25) и ставки на матч отбора Евро-2020 18 ноября 2019 года

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    Прогноз на Италия — Армения
    Италия не теряла очки в отборе на Евро-2020
    В рамках отборочного раунда Евро-2020 встретятся сборные Италии и Армении. Матч между этими двумя командами состоится 18 ноября в городе Палермо. Начало в 22:45 по московскому времени. Прогноз на Италия — Армения.
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    Футбол. Евро-2020. Квалификация. Группа J 18 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 1.16
  • X
  • 8.00
  • 2
  • 15.00
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    Италия

    После своих девяти матчей квалификации «Скуадра Адзурра» осталась непобедимой в Группе J. Заработав 27 баллов, итальянцы заняли досрочно вышли на Евро-2020 с первого места.

    В сентябре подопечные Манчини взяли верх над Арменией (1:3) и Финляндией (2:1). А в игре 7 тура кампании к Евро «лазурная команда» оказалась сильнее Греции в Риме (2:0).

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    Еще в одном матче октября был разгромлен Лихтенштейн (5:0). Наконец, в прошлом туре «Национале» не оставила шансов Боснии и Герцеговине, разбив ее 3:0 в гостях.

    Армения

    Армения уже потеряла шансы выйти в финальную часть. На данный момент команда находится на 4-м месте с 10 очками в активе.

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  • 11/11/2019

    • Армяне потерпели 5 поражений, трижды побеждали и один раз сыграли вничью. За два тура до этого гости выиграли у сборной Боснии и Герцеговины со счетом 4:2.

    Еще две победы Армения добыла в Ереване над Лихтенштейном (3:0) и над Грецией в гостях с результатом 3:2.

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    Тем не менее, ничья и поражение в прошлых двух турах против Лихтенштейна (1:1) и Финляндии (0:3) соответственно перечеркнули перспективы команды.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают хозяев, коэффициент на победу которых равен 1,18, тогда как успех гостей оценивается в 19,00, а ничья — в 8,50.

    Рекомендуем ставить на то, что обе команды забьют за 2,25. 0

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    Италия — Армения. Прогноз (к. 2.25) и ставки на матч отбора Евро-2020 18 ноября 2019 года. Прогноз на Италия — Армения. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.25
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