Италия — Армения. Прогноз (к. 2.25) и ставки на матч отбора Евро-2020 18 ноября 2019 года

В рамках отборочного раунда Евро-2020 встретятся сборные Италии и Армении. Матч между этими двумя командами состоится 18 ноября в городе Палермо. Начало в 22:45 по московскому времени. Прогноз на Италия — Армения.

Италия

После своих девяти матчей квалификации «Скуадра Адзурра» осталась непобедимой в Группе J. Заработав 27 баллов, итальянцы заняли досрочно вышли на Евро-2020 с первого места.

В сентябре подопечные Манчини взяли верх над Арменией (1:3) и Финляндией (2:1). А в игре 7 тура кампании к Евро «лазурная команда» оказалась сильнее Греции в Риме (2:0).

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Еще в одном матче октября был разгромлен Лихтенштейн (5:0). Наконец, в прошлом туре «Национале» не оставила шансов Боснии и Герцеговине, разбив ее 3:0 в гостях.

Армения

Армения уже потеряла шансы выйти в финальную часть. На данный момент команда находится на 4-м месте с 10 очками в активе.

Армяне потерпели 5 поражений, трижды побеждали и один раз сыграли вничью. За два тура до этого гости выиграли у сборной Боснии и Герцеговины со счетом 4:2.

Еще две победы Армения добыла в Ереване над Лихтенштейном (3:0) и над Грецией в гостях с результатом 3:2.

Тем не менее, ничья и поражение в прошлых двух турах против Лихтенштейна (1:1) и Финляндии (0:3) соответственно перечеркнули перспективы команды.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают хозяев, коэффициент на победу которых равен 1,18, тогда как успех гостей оценивается в 19,00, а ничья — в 8,50.

Рекомендуем ставить на то, что обе команды забьют за 2,25. 0