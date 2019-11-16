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    Уэльс не допустит осечки в Азербайджане?

    Азербайджан — Уэльс. Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч отбора Евро-2020 16 ноября 2019 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Евро-2020 Прогнозы на Сборная Азербайджана Прогнозы на сборную Уэльса Календарь Евро-2020
    Прогноз на Азербайджан — Уэльс
    Райан Гиггз
    16 ноября в Баку на «Бакселл Арене» сборная Азербайджана сыграет с национальной командой Уэльса в девятом туре отборочного турнира Евро-2020. Начало — в 20:00 по мск. Прогноз на Азербайджан — Уэльс.
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    Футбол. Евро-2020. Квалификация. Группа E 16 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 7.50
  • X
  • 4.15
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    Азербайджан

    Сборная Азербайджана является аутсайдером группы Е. В шести поединках команда заработала всего лишь один балл, разница забитых и пропущенных — 5:14.

    Этот единственный пункт «страна огней» заработала в домашней игре с национальной командой Хорватии, сыграв 1:1. Пять других встреч отбора они проиграли, но лишь раз проиграв крупно (дома Словакии — 1:5).

    Календарь и таблица Евро-2020

    Еще в одной игре азербайджанцы уступили в два мяча, а в остальных поединках случались поражения всего в один мяч. Отметим, что за последние девять матчей кавказцы победили лишь раз, обыграв в прошлом месяце в товарняке Бахрейн со счетом 3:2.

    Уэльс

    Национальная команда Уэльса за два тура до окончания отборочного цикла с 8 очками занимает четвертое место в группе. Для выхода на Евро-2020 ей необходимо победить в двух оставшихся матчах.

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    • «Драконы» в квалификации пока соблюдают полный паритет, по два раза выиграв, сыграв вничью и проиграв. Разница мячей тоже нулевая — 6:6.

    В прошлом месяце валлийцы оба своих поединка закончила вничью с одинаковым результатом по 1:1, расписав мировые со Словакией в гостях и Хорватией дома.

    В первом круге Уэльс добился непростой победы над Азербайджаном со счетом 2:1, забив второй гол на 84-й минуте встречи Бейлом. В предыдущих шести играх валлийцы пять раз обыграли азербайджанцев, еще одна встреча закончилась вничью.

    Прогноз на Азербайджан — Уэльс

    В этом поединке букмекеры отдают ощутимое преимущество гостям. На победу сборной Уэльса предлагают — 1.53.

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    На викторию команды Азербайджана дают — 7.20, ничья оценена — в 4.20.

    Прогнозируем, что победу добудет тот, кому больше надо. Ставим на викторию британской команды. 0

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    Азербайджан — Уэльс. Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч отбора Евро-2020 16 ноября 2019 года. Прогноз на Азербайджан — Уэльс. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.53
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