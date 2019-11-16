Азербайджан — Уэльс. Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч отбора Евро-2020 16 ноября 2019 года

16 ноября в Баку на «Бакселл Арене» сборная Азербайджана сыграет с национальной командой Уэльса в девятом туре отборочного турнира Евро-2020. Начало — в 20:00 по мск. Прогноз на Азербайджан — Уэльс.

Азербайджан

Сборная Азербайджана является аутсайдером группы Е. В шести поединках команда заработала всего лишь один балл, разница забитых и пропущенных — 5:14.

Этот единственный пункт «страна огней» заработала в домашней игре с национальной командой Хорватии, сыграв 1:1. Пять других встреч отбора они проиграли, но лишь раз проиграв крупно (дома Словакии — 1:5).

Календарь и таблица Евро-2020

Еще в одной игре азербайджанцы уступили в два мяча, а в остальных поединках случались поражения всего в один мяч. Отметим, что за последние девять матчей кавказцы победили лишь раз, обыграв в прошлом месяце в товарняке Бахрейн со счетом 3:2.

Уэльс

Национальная команда Уэльса за два тура до окончания отборочного цикла с 8 очками занимает четвертое место в группе. Для выхода на Евро-2020 ей необходимо победить в двух оставшихся матчах.

«Драконы» в квалификации пока соблюдают полный паритет, по два раза выиграв, сыграв вничью и проиграв. Разница мячей тоже нулевая — 6:6.

В прошлом месяце валлийцы оба своих поединка закончила вничью с одинаковым результатом по 1:1, расписав мировые со Словакией в гостях и Хорватией дома.

В первом круге Уэльс добился непростой победы над Азербайджаном со счетом 2:1, забив второй гол на 84-й минуте встречи Бейлом. В предыдущих шести играх валлийцы пять раз обыграли азербайджанцев, еще одна встреча закончилась вничью.

Прогноз на Азербайджан — Уэльс

В этом поединке букмекеры отдают ощутимое преимущество гостям. На победу сборной Уэльса предлагают — 1.53.

На викторию команды Азербайджана дают — 7.20, ничья оценена — в 4.20.

Прогнозируем, что победу добудет тот, кому больше надо. Ставим на викторию британской команды. 0