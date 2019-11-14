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    Сирия и Китай обменяются голами?

    Сирия — Китай. Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч отбора к ЧМ-2022 14 ноября 2019 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Чемпионат мира по футболу-2022
    Прогноз на Сирия — Китай
    Футболисты сборной Сирии
    В четверг, 14 ноября, в пятом туре группового этапа второго квалификационного раунда отборочного этапа ЧМ-2022 в азиатской зоне сборная Сирии на своем поле примет команду Китая. Начало — в 17:00 по Москве. Прогноз на Сирия — Китай.

    Сирия

    Сборная Сирии на Кубке Азии-2019 закончила свое выступление на групповом этапе. В одной компании с Палестиной, Иорданом и Австралией сирийцы набрали только одно очко.

    После завершения континентального турнира «красные орлы» провели 12 матчей, в которых только дважды праздновали победу.

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    Но в отборочной компании к ЧМ-2022 сирийцы идут пока без потерь, выиграв все три матча и возглавляют группу А. Они поочередно одолели Филиппины (5:2), Мальдивы (2:1) и Гуам (4:0).

    Китай

    На прошедшем Кубке Азии-2019 сборная Китая добралась до четвертьфинала, крупно уступив на этом этапе команде Ирана (0:3).

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    Потом «поднебесные» провели четыре товарищеские игры, в которых сперва дважды проиграли, а затем выиграли две встречи.

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    • В квалификации к чемпионату мира-2022 «драконы» с 7 очками идут вторыми в группе А. Начали китайцы с двух крупных викторий: над Мальдивами (5:0) в гостях и Гуамом (7:0) дома. В третьей игре они не смогли одолеть на выезде Филиппины — 0:0.

    В прошлом году Китай одолел Сирию в товарняке — 2:0, а в отборе к ЧМ-2018 сирийцы переиграли китайцев на их поле 1:0, а в другом матче была ничья — 2:2.

    Прогноз на Сирия — Китай

    Прогнозируем, что в поединке двух лидеров группы А будут забитые голы в обе стороны. 0

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