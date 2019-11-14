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    Устроит ли Португалия Литве очередной разгром?

    Португалия — Литва. Прогноз (к. 1.97) и ставки на матч Евро-2020 14 ноября 2019 года

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    Прогноз на Португалия — Литва
    Криштиану Роналду
    В девятом туре квалификационного раунда Евро-2020 состоится матч между сборными Португалии и Литвы. Начало встречи в 22:45 по московскому времени. Прогноз на Португалия — Литва.
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    Футбол. Евро-2020. Квалификация. Группа B 14 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.02
  • X
  • 17.50
  • 2
  • 55.00
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    Португалия

    Португальцы еще не оформили досрочный выход из группы в отличие от Украины. У команды 6 матчей в активе, как и у Сербии, которая отстает всего на один пункт. Так что на эту игру состав будет боевым. Хозяевам обязательно нужно набирать 3 очка.

    Португалия в прошлый раз уже споткнулась, проиграв на выезде Украине со счетом 2:1. «Желто-синие» навязали португальскому коллективу очень вязкий и плотный футбол.

    До поражения «красно-зеленые» выиграли три матча кряду, обыграв Люксембург 3:0, Литву 1:5 и Сербию 2:4.

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    Ну и, конечно же, главным бомбардиром команды является Криштиану Роналду. Он забил 7 голов, занимая тем самым шестое место. К слову, это половина всех забитых голов португальской сборной в рамках данной квалификации.

    Литва

    Литва уже давно все поняла. Не одержав ни одной победы, команда гарантировала себе вылет в никуда. Литовцы собрались с силами и смогли набрать один балл в матче с Люксембургом на старте отбора (1:1).

    После гости проиграли пять раз кряду. Самое первое поражение было в первом туре от Люксембурга со счетом 2:1. Напомним, что команда проиграла Украине 0:3 и 2:0, а также Сербии 4:1 и 1:2.

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    • Кроме того, можно добавить, что коллектив проиграл все три выездных поединка, проведенных в рамках текущего квалификационного раунда Евро-2020.

    Короче говоря, прецедентов для того, чтобы поверить в этот состав не было вообще. Вряд ли Литве что-то светит в предстоящей игре.

    Прогноз

    По коэффициентам дела обстоят так: 1.02 на Португалию и 50.0 на Литву. Ничья — коэффициент 18.0.

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    Португалия должна обязательно выиграть, поскольку в противном случае команда рискует потерять второе место. Таким образом, можно ожидать полного доминирования португальцев в этой встрече. Возможно, что дело закончится даже разгромом, а не обычной победой.

    В прошлый раз только один Роналду забил 4 мяча. Так что в этот раз мы ожидаем примерно такого же уровня результативности от всей команды. Прогноз — победа первой с форой -3.5 за 1.97. 0

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