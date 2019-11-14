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    Останется ли Южная Корея во главе группы Н после визита в Бейрут?

    Ливан — Южная Корея. Прогноз (к. 1.49) и ставки на матч отбора к ЧМ-2022 14 ноября 2019 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Чемпионат мира по футболу-2022 Прогнозы на сборную Южной Кореи
    Прогноз на Ливан — Южная Корея
    Сон Хын Мин
    14 ноября в Бейруте сборная Ливана примет национальную команду Южной Кореи в пятом туре второго отборочного этапа ЧМ-2022 азиатской зоны. Стартовый свисток будет дан в 16:00 по Москве. Прогноз на Ливан — Южная Корея.

    Ливан

    В этом году сборная Ливана второй раз в своей истории принимала участие в финальной части Кубка Азии, где прекратила борьбу на групповом раунде.

    В одной компании с Саудовской Аравией, Катаром и КНДР «кедры» добыли одну викторию и заняли третье место в группе, которое оказалось одно из двух непроходных.

    В отборе к мировому форуму ливанцы провели три встречи. Начали они с выездного поражения от Северной Кореи (0:2), а затем две игры выиграли.

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  • 11/11/2019

    • Они поочередно переиграли дома 2:1 Туркменистан и в гостях 3:0 Шри-Ланку. С шестью очками Ливан идет третьим в группе Н, уступая двум первым местам один пункт.

    Южная Корея

    Национальная команда Южной Кореи на Кубке Азии-2019 добралась до четвертьфинала, где была остановлена будущим победителем турнира сборной Катара (0:1).

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    Отметим, что поражение от катарцев является пока единственным для «Воинов Тэджу» в этом году.

    Квалификационную компанию к ЧМ-2022 корейцы начали с двух побед, поочередно одолев Туркменистан (2:0) в гостях и Монголию (8:0) на своей территории.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    В третьей игре они расписали мировую со своими соседями по полуострову в Пхеньяне со счетом 0:0. С семью очками Южная Корея возглавляет свою группу, опережая второй КНДР по дополнительным показателям.

    В отборе к ЧМ-2018 эти команды также играли в одной группе. И тогда корейцы дважды обыграли ливанцев: 1:0 — дома и 3:0 — на выезде.

    Прогноз на Ливан — Южная Корея

    Учитывая плотность в группе «Воины Тэджу» не должны халатно отнестись к поединку в Бейруте. Рекомендуем поставить на победу гостей. 0

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