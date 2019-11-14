Ирак — Иран. Прогноз (к. 1.99) и ставки на матч отбора к ЧМ-2022 14 ноября 2019 года

В четверг, 14 ноября, в пятом туре группового этапа второго квалификационного раунда отборочного этапа ЧМ-2022 в азиатской зоне сборная Ирака на своем поле примет команду Ирана. Начало встречи — в 17:00 по мск. Прогноз на Ирак — Иран.

Ирак

Сборная Ирака на Кубке Азии-2019 дошла до 1/8 финала, где проиграла будущему победителю турнира сборной Катара со счетом 0:1.

После завершения континентального первенства иракцы провели 12 матчей с учетом всех турниров, семь раз выиграли, три матча свели вничью и дважды проиграли.

В квалификации к чемпионату мира-2022 «Львы Месопотамии» в первом туре расписали мировую с Бахрейном (1:1) в гостях, а в своем втором поединке они на своей территории одолели Гонконг — 2:0.

Все прогнозы на ЧМ-2022

Затем сборная Ирака разгромила на выезде Камбоджу со счетом 4:0 и с семью очками возглавляет группу С, опережая своего предстоящего соперника на один пункт.

Иран

Национальная команда Ирана на прошедшем Кубке Азии-2019 добрались до полуфинала турнира, проиграв там сборной Японии со счетом 0:3.

Отборочную компании к ЧМ-2022 «Принцы Персии» начали с выездной виктории над Гонконгом (2:0), а затем на своем поле уничтожили Камбоджу со счетом 14:0.

Выезд в Бахрейн сложился для иранцев неудачно, они уступили минимально и с шесть баллами идут третьими в группе С, уступая лидерам одно очко.

В этом году эти команды встречались на групповом этапе КА. И тогда та встреча закончилась без голов. Отметим, что иракцы не проигрывают иранцам в трех встречах кряду.

Прогноз на Ирак — Иран

В случае поражения Иран значительно осложнит себе жизнь в отборе. Рискнем поставить на викторию гостей. 0