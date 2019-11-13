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    «Чертаново» закрепится в зоне переходных матчей?

    «Чертаново» — «Балтика». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч ФНЛ 13 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Чертаново» — «Балтика»
    Игроки «Чертаново»
    В среду, 13 ноября, «Чертаново» в поединке 23-го тура российской первой лиги дома сыграет с калининградской «Балтикой». Стартовый свисток будет дан в 19:00 по Москве. Прогноз на «Чертаново» — «Балтика».
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    Футбол. Россия. ФНЛ 13 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Чертаново»

    «Чертаново» в 22 матчах первого дивизиона набрало 42 очка, которые позволяют команде находится на четвертом месте в турнирной таблице, уступая второй строке четыре пункта.

    «Чертята» не знают горечи поражений уже в восьми встречах кряду, выиграв за этот период в шести встречах и два матча закончив ничейными результатами.

    В прошлом туре «бело-синие» расписали мировую с «Ротором» (1:1) в Волгограде, прервавшая 5-матчевую победное шествие, где они даже не пропускали.

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    Десять домашних встреч принесли московскому коллективу четыре виктории, столько же ничейных результатов и два поражения, разница мячей — 14:9.

    «Балтика»

    У «Балтики» на счету числится 36 баллов, позволяющее команде находится на шестой строке в турнирной таблице ФНЛ, отставая от зоны переходных матчей на шесть очков.

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    Калининградцы за последние пять последних встреч выиграли только два матча, дважды проиграли и раз сыграли вничью.

    Поражениями от «Торпедо» (0:1) в Кубке России и «Чайки» (0:1) в чемпионате страны, «балтийцы» т.с. прервали свою длительную беспроигрышную серию, состоящую на тот момент из 16 игр кряду.

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    В 12 гостевых поединках в этом сезоне ФНЛ «Балтика» добыла пять побед, четыре ничейных исхода и три поражения, разница забитых и пропущенных — 16:10.

    В первом круге «Чертаново» обыграло в Калининграде «Балтику» со счетом 2:1. В прошлом сезоне эти команды обменялись домашними победами — 3:1 и 0:2.

    Прогноз на «Чертаново» — «Балтика»

    Предлагаем в этом поединке поставить на хозяев с форой, которые ставят перед собой задачу повысится в классе. 0

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    «Чертаново» — «Балтика». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч ФНЛ 13 ноября 2019 года. Прогноз на «Чертаново» — «Балтика». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.55
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