«Чертаново» — «Балтика». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч ФНЛ 13 ноября 2019 года

В среду, 13 ноября, «Чертаново» в поединке 23-го тура российской первой лиги дома сыграет с калининградской «Балтикой». Стартовый свисток будет дан в 19:00 по Москве. Прогноз на «Чертаново» — «Балтика».

«Чертаново»

«Чертаново» в 22 матчах первого дивизиона набрало 42 очка, которые позволяют команде находится на четвертом месте в турнирной таблице, уступая второй строке четыре пункта.

«Чертята» не знают горечи поражений уже в восьми встречах кряду, выиграв за этот период в шести встречах и два матча закончив ничейными результатами.

В прошлом туре «бело-синие» расписали мировую с «Ротором» (1:1) в Волгограде, прервавшая 5-матчевую победное шествие, где они даже не пропускали.

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Десять домашних встреч принесли московскому коллективу четыре виктории, столько же ничейных результатов и два поражения, разница мячей — 14:9.

«Балтика»

У «Балтики» на счету числится 36 баллов, позволяющее команде находится на шестой строке в турнирной таблице ФНЛ, отставая от зоны переходных матчей на шесть очков.

Калининградцы за последние пять последних встреч выиграли только два матча, дважды проиграли и раз сыграли вничью.

Поражениями от «Торпедо» (0:1) в Кубке России и «Чайки» (0:1) в чемпионате страны, «балтийцы» т.с. прервали свою длительную беспроигрышную серию, состоящую на тот момент из 16 игр кряду.

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В 12 гостевых поединках в этом сезоне ФНЛ «Балтика» добыла пять побед, четыре ничейных исхода и три поражения, разница забитых и пропущенных — 16:10.

В первом круге «Чертаново» обыграло в Калининграде «Балтику» со счетом 2:1. В прошлом сезоне эти команды обменялись домашними победами — 3:1 и 0:2.

Прогноз на «Чертаново» — «Балтика»

Предлагаем в этом поединке поставить на хозяев с форой, которые ставят перед собой задачу повысится в классе. 0