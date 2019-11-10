«Локомотив» — «Краснодар». Прогноз (к. 1.94) и ставки на матч российской Премьер-лиги 10 ноября 2019 года

В воскресенье, 10 ноября, московский «Локомотив» будет принимать на своем поле «Краснодар» в рамках 16-го тура российской Премьер-лиги. Начало матча — в 19:00 мск. Прогноз на «Локомотив» — «Краснодар».

«Локомотив»

Московский «Локомотив» расположился на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России с 30 баллами.

На счету «железнодорожников» девять побед, три ничьи и три поражения.

В октябрьских матчах «красно-зеленые» выиграли у «Арсенала» (2:1) и «Ахмата» (2:0), крупно уступив «Спартаку» (0:3), а в прошлом туре разошлись миром с «Уфой» — 1:1.

В Лиге чемпионов «Локо» стартовал с победы над «Байером» (2:1), после чего проиграл «Атлетико» (0:2) и дважды — «Ювентусу» (оба раза — 1:2).

Последний матч состоялся как раз против туринцев дома и до последнего «Локо» боролся даже за победу, но пропустил гол на последних минутах от Дугласа Косты.

В лазарете московской команды находятся Джефферсон Фарфан, Лука Джорджевич и Федор Смолов.

«Краснодар»

«Быки» начали октябрь с того, что в матче 2-го тура Лиги Европы на своем поле проиграли испанскому «Хетафе» (1:2), пропустив по голу в каждом тайме, отыграв мяч в концовке, но не сумев спастись.

Затем, в рамках РПЛ «Краснодар» дома одолел «Спартак» (2:1) и на выезде поделил очки с «Динамо» (1:1).

Выезд в Турцию завершился победой над «Тразонсопором» (2:0) в матче Лиги Европы. Кубанцы забили два мяча после перерыва.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

В cледующем матче «Краснодар» дома сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1) обменявшись голами в первом тайме. 3 ноября «быки» принимали прямого конкурента «Ростов» и в самой концовке невероятным образом спаслись от поражения, забив два гола в дополнительное время — 2:2.

Домашний матч ЛЕ против «Трабзонспора» 7 ноября завершился уверенной победой — 3:1.

В турнирной таблице РПЛ краснодарцы идут четвертыми, набрав 29 очков.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Локомотива» — 2.31, победа «Краснодара» — 3.20, ничья — 3.45.

Центральный матч тура, к которому «Локо» подходит после тяжелейшей битвы с «Юве» и психологического удара. «Краснодар» тоже провел еврокубковую игру, но со знаком плюс.

Скорее всего, обе команды будут уставшими и не станут сильно рисковать, но ближе к успеху будут хозяева. Предлагаем поставить на победу «Локомотива» в один мяч или ничью за 1.94. 0