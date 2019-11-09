«Валенсия» — «Гранада». Прогноз (к. 3.9) и ставки на матч чемпионата Испании 9 ноября 2019 года

В 13 туре чемпионата Испании «Валенсия» будет принимать «Гранаду». Игра пройдет на «Месталье» 9 ноября. Начало встречи — в 18:00 мск. Прогноз на «Валенсия» — «Гранада».

«Валенсия»

После 12 туров Ла Лиги команда из одноименного испанского города располагается на 13 месте в таблице с 17 баллами в активе.

В 5 туре Примеры подопечные Альберта Селадеса сыграли вничью с аустайдером первенства «Леганесом» (1:1), затем «Валенсия», ведя 3:1, разошлась миром с «Хетафе» (3:3).

Но в Бильбао гости на «Сан Мамес» одолели «Атлетик» (1:0), а в 8 туре Ла Лиги на «Месталье» хозяева разобрались с «Алавесом» (2:1).

После этого «Валенсия» не выявила сильнейшего в противостоянии с «Атлетико» (1:1), и на 95 минуте упустила победу над «Лиллем» в еврокубках (1:1). А в следующей встрече в Примере оранжевые проиграли «Осасуне» (1:3).

В предыдущих трех матчах во всех турнирах «Летучие Мыши» не знают поражений, выиграв в двух из них — у «Эспаньола» (2:1) и «Лилля» (4:1).

«Гранада»

«Гранада» подходит к матчу 13-го тура Примеры на шестом месте чемпионата. После 12 матчей в активе у команды 20 очков, 19 забитых мячей и 15 пропущенных.

В прошлом туре андалусцы потерпели домашнее поражение от «Реал Сосьедада» (1:2).

В позапрошлом туре «Гранада» также проиграла — «Хетафе» (1:3). До этого одержала две подряд минимальные победы со счетом 1:0 над «Осасуной» и «Бетисом».

На выезде в текущем сезоне Примеры «Гранада» одержала две победы, два матча свела вничью и потерпела два поражения.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,67, тогда как успех гостей оценивается в 5,8, а ничья — в 3,6.

Рекомендуем ставить на то, что «Валенсия» выиграет, и обе команды забьют за 3,9. 0