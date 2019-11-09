ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Краснодар»Бенефис Ману. «Краснодар» вернулся в гонку за путевкой в плей-офф ЛЕ Россия — ФинляндияЗабивали только защитники. Россияне начали Кубок Карьяла с поражения от финнов «Кэпиталз» продлили свою победную серию до пяти матчейНХЛ. Шесть очков Овечкина и Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Флориду», четыре очка Бучневича и Панарина принесли победу «Рейнджерс»
  • 21:58
    • ПСЖ хочет продлить контракт с Неймаром
  • 21:46
    • Скауты «Ювентуса» следили за Ал. Миранчуком
  • 21:29
    • «Ахмат» и «Урал» завершили матч без голов
  • 21:13
    • Нурмагомедов планирует провести бой с Фергюсоном в Нью-Йорке
  • 20:14
    • Гвардиола: «Ливерпуль» — сильнейшая команда в мире
  • 19:56
    • Смолов: Мечта поиграть в Европе осталась
  • 19:14
    • Новиков утвержден главным тренером «Динамо»
    Все новости спорта

    Удержится ли «Гранада» в зоне еврокубков?

    «Валенсия» — «Гранада». Прогноз (к. 3.9) и ставки на матч чемпионата Испании 9 ноября 2019 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Валенсию Прогнозы на Гренаду Календарь Примеры
    Прогноз на «Валенсия» — «Гранада»
    «Валенсия» выиграла два предыдущих матча
    В 13 туре чемпионата Испании «Валенсия» будет принимать «Гранаду». Игра пройдет на «Месталье» 9 ноября. Начало встречи — в 18:00 мск. Прогноз на «Валенсия» — «Гранада».
    ×
    Футбол. Испания. Примера 09 Ноября 2019 года
    Валенсия
  • Валенсия
    •  Валенсия 18:00 Гранада Гранада
  • Гранада
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.65
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 6.00
  • Играть!
    •

    «Валенсия»

    После 12 туров Ла Лиги команда из одноименного испанского города располагается на 13 месте в таблице с 17 баллами в активе.

    В 5 туре Примеры подопечные Альберта Селадеса сыграли вничью с аустайдером первенства «Леганесом» (1:1), затем «Валенсия», ведя 3:1, разошлась миром с «Хетафе» (3:3).

    Но в Бильбао гости на «Сан Мамес» одолели «Атлетик» (1:0), а в 8 туре Ла Лиги на «Месталье» хозяева разобрались с «Алавесом» (2:1).

    1000ЗабратьПросто за регистрациюwinline.ru 10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru

    После этого «Валенсия» не выявила сильнейшего в противостоянии с «Атлетико» (1:1), и на 95 минуте упустила победу над «Лиллем» в еврокубках (1:1). А в следующей встрече в Примере оранжевые проиграли «Осасуне» (1:3).

    В предыдущих трех матчах во всех турнирах «Летучие Мыши» не знают поражений, выиграв в двух из них — у «Эспаньола» (2:1) и «Лилля» (4:1).

    «Гранада»

    «Гранада» подходит к матчу 13-го тура Примеры на шестом месте чемпионата. После 12 матчей в активе у команды 20 очков, 19 забитых мячей и 15 пропущенных.

    В прошлом туре андалусцы потерпели домашнее поражение от «Реал Сосьедада» (1:2).

    В позапрошлом туре «Гранада» также проиграла — «Хетафе» (1:3). До этого одержала две подряд минимальные победы со счетом 1:0 над «Осасуной» и «Бетисом».

    На выезде в текущем сезоне Примеры «Гранада» одержала две победы, два матча свела вничью и потерпела два поражения.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,67, тогда как успех гостей оценивается в 5,8, а ничья — в 3,6.

    Рекомендуем ставить на то, что «Валенсия» выиграет, и обе команды забьют за 3,9. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.53
  • Прогноз на матч Детройт — Бостон
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Енисей — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Рубин — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Швеция — Россия
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  1.59
  • Прогноз на матч Мордовия — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Челси — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.61
  • Прогноз на матч Ростов — Тамбов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.54
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Бернли — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Финляндия — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Спартак — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.19
  • Экспресс дня 9 ноября
  • Сегодня в 19:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Брест — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Локомотив» — «Ювентус»
  • «Почти» не считается. «Локомотив» упустил ничью, но заслужил уважение
    • 02:47 07/11/2019     Артем Дзюба в матче с ЦСКА
  • Эмоции в Санкт-Петербурге. «Зенит» и ЦСКА не перебодали друг друга
    • 00:18 03/11/2019     «Краснодар»
  • Бенефис Ману. «Краснодар» вернулся в гонку за путевкой в плей-офф ЛЕ
    • Вчера в 00:38
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Валенсия» — «Гранада». Прогноз (к. 3.9) и ставки на матч чемпионата Испании 9 ноября 2019 года. Прогноз на «Валенсия» — «Гранада». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.90
    Тоже интересно
    «Сити» проявил недостаточную надежность в обороне Футбол «Манчестер Сити» стал более уязвимым перед битвой с «Ливерпулем»Разбор матча «Аталанта» — «Манчестер Сити» (1:1) 07/11/2019 в 22:360
  • 17:09
    • Бельгия объявила состав на матчи против России и Кипра
  • 16:46
    • Моуринью добивается трехлетнего контракта с «Баварией»
  • 16:35
    • Варди — лучший игрок АПЛ в октябре, Лэмпард — тренер месяца
    «Локомотив» — «Ювентус» Футбол «Почти» не считается. «Локомотив» упустил ничью, но заслужил уважениеРеакция спортивных СМИ на поражение «Локомотива» от «Ювентуса» в Лиге чемпионов 07/11/2019 в 02:470
  • Экспресс дня

  • Отойдет ли «Барса» от неудач?
  • 2.19
    •
  • 20:56
    • Шарапова продолжит сотрудничество с тренером Пьятти
  • 20:44
    • Жена Касильяса прошла курс химиотерапии
  • 20:29
    • НХЛ лишила Бучневича гола
    Команда Лэмпарда проигрывала 1:4 по ходу матча Футбол Сверхсила «Челси» помогла сдержать шикарный «Аякс»Реакция прессы на матч «Челси» — «Аякс» 06/11/2019 в 16:360
  • 16:18
    • Родриго — лучший игрок недели в Лиге чемпионов
  • 14:46
    • Гвардиола не исключил свой отъезд в Италию
  • 13:54
    • Ерохин заменит Черышева в сборной России
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие