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    «Интер» — «Верона». Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч чемпионата Италии 9 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Интер» — «Верона»
    Ромелу Лукаку
    9 ноября в рамках 12-го тура итальянской Серии А миланский «Интер» на «Джузеппе Меацца» сыграет с «Вероной». Начало игры — в 20:00 по Москве. Прогноз на «Интер» — «Верона».
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    Футбол. Италия. Серия А 09 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.30
  • X
  • 5.25
  • 2
  • 10.50
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    «Интер»

    «Нерадзурри» по итога 11 туров набрали 28 очков и идут на втором месте в турнирной таблице Серии А, уступая первому «Юве» всего лишь один балл.

    Накануне «змеи» досадно проиграли дортмундской «Боруссии» в Лиге чемпионов (2:3, ведя в счете к перерыву — 2:0). Этим поражением они прервали свою 5-матчевую беспроигрышную серию, в которой четырежды выиграли.

    В последних двух играх чемпионата Италии «черно-синие» одержали виктории с одинаковым результатом по 2:1, переиграв в гостях «Брешию» и «Болонью».

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  • 04/11/2019

    • В Серии А-2019/20 «Интер» дома провел пока пять встреч, в которых три игры выиграли при одном поражении и ничейном исходе, разница мячей — 9:4.

    «Верона»

    «Верона», вернувшая в этом году в элиту итальянского футбола, в 11 матчах смогла разжиться 15 баллами и идет на девятой позиции в турнирной таблице.

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    После двух кряду поражений от «Наполи» (0:2) в гостях и «Сассуоло» (0:1) дома, веронцы потом выдали серию из двух побед кряду, поочередно одолев в предыдущих турах на выезде 1:0 «Парму» и «Брешию» (2:1) на своей территории.

    Все прогнозы на Серию А

    Гостевые встречи текущей компании Серии А принесли «желто-синим» две виктории, столько же поражений и один ничейный исход, разница забитых и пропущенных — 4:5.

    Последний раз эти команды играли между собой в Серии А в сезоне 2017/18. И тогда «Интер» дважды обыграл своего оппонента: 3:0 — дома и 2:1 — в гостях.

    Прогноз на «Интер» — «Верона»

    «Интер» после обидного поражения в Германии должен реабилитироваться перед своими фанами. Ставим на выигрыш хозяев. 0

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    «Интер» — «Верона». Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч чемпионата Италии 9 ноября 2019 года. Прогноз на «Интер» — «Верона». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.58
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