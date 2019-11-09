«Интер» — «Верона». Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч чемпионата Италии 9 ноября 2019 года

9 ноября в рамках 12-го тура итальянской Серии А миланский «Интер» на «Джузеппе Меацца» сыграет с «Вероной». Начало игры — в 20:00 по Москве. Прогноз на «Интер» — «Верона».

«Интер»

«Нерадзурри» по итога 11 туров набрали 28 очков и идут на втором месте в турнирной таблице Серии А, уступая первому «Юве» всего лишь один балл.

Накануне «змеи» досадно проиграли дортмундской «Боруссии» в Лиге чемпионов (2:3, ведя в счете к перерыву — 2:0). Этим поражением они прервали свою 5-матчевую беспроигрышную серию, в которой четырежды выиграли.

В последних двух играх чемпионата Италии «черно-синие» одержали виктории с одинаковым результатом по 2:1, переиграв в гостях «Брешию» и «Болонью».

В Серии А-2019/20 «Интер» дома провел пока пять встреч, в которых три игры выиграли при одном поражении и ничейном исходе, разница мячей — 9:4.

«Верона»

«Верона», вернувшая в этом году в элиту итальянского футбола, в 11 матчах смогла разжиться 15 баллами и идет на девятой позиции в турнирной таблице.

После двух кряду поражений от «Наполи» (0:2) в гостях и «Сассуоло» (0:1) дома, веронцы потом выдали серию из двух побед кряду, поочередно одолев в предыдущих турах на выезде 1:0 «Парму» и «Брешию» (2:1) на своей территории.

Все прогнозы на Серию А

Гостевые встречи текущей компании Серии А принесли «желто-синим» две виктории, столько же поражений и один ничейный исход, разница забитых и пропущенных — 4:5.

Последний раз эти команды играли между собой в Серии А в сезоне 2017/18. И тогда «Интер» дважды обыграл своего оппонента: 3:0 — дома и 2:1 — в гостях.

Прогноз на «Интер» — «Верона»

«Интер» после обидного поражения в Германии должен реабилитироваться перед своими фанами. Ставим на выигрыш хозяев. 0