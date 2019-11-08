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    Крупно ли обыграет «Реал Сосьедад» аутсайдера Ла Лиги?

    «Реал Сосьедад» — «Леганес». Прогноз (к. 2.31) и ставки на матч чемпионата Испании 8 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Реал Сосьедад» — «Леганес»
    Микель Ойарсабаль
    В поединке 13-го тура испанской Ла Лиги «Реал Сосьедад» дома сыграет с «Леганесом». Встреча, которая пройдет на «Аноэте», начнется в 23:00 по мск. Прогноз на «Реал Сосьедад» — «Леганес».
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    Футбол. Испания. Примера 08 Ноября 2019 года
    Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
    •  Реал Сосьедад 23:00 Леганес Леганес
    • Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.62
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 6.25
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    «Реал Сосьедад»

    Сан-Себастьянцы хорошо проводят текущий сезон в Примере, занимая после 12 туров третье место, имея на своем счету 22 очка (столько же и лидеры чемпионата — «Реал» и «Барса»), но сыграли на матч больше.

    За минувшие четыре игры «бело-голубые» смогли выиграть в трех встречах и раз проиграли. Виктории состоялись дома над «Бетисом» (3:1), а также на выезде над «Сельтой» (1:0) и «Гранадой» (2:1) в последнем туре. Поражение пришлось в родных стенах от «Леванте» (1:2).

    На своем поле в этом розыгрыше Примеры «Реал Сосьедад» провел пять встреч, добыв в них три виктории и дважды проиграв, разница забитых и пропущенных — 10:5.

    «Леганес»

    «Леганес» после 12 матчей этого чемпионата Испании не радует своих фанов, занимая последнее место в турнирной таблице, имея на своем счету только пять очков.

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    «Огурцы» в этих встречах забили всего шесть мячей (меньше всех наряду с «Сельтой» и «Эспаньолом»), а пропустили больше всех — 21.

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  • 04/11/2019

    • За последние шесть встреч «зелено-белые» проиграли в пяти из них и раз победили. Единственная на этот момент виктория в сезоне добыта в матче с «Мальоркой» — 1:0. В последних двух встречах они проиграли «Реалу» 0:5 в гостях и «Эйбару» 1:2 дома.

    На выезде в текущем розыгрыше Примеры «Леганес» добыл всего лишь один балл в пяти поединках при разнице мячей — 2:11.

    В прошлом чемпионате Испании «Реал Сосьедад» на своем поле разгромил «Леганес» со счетом 3:0, а в другом матче команды сыграли 2:2.

    Прогноз на «Реал Сосьедад» — «Леганес»

    Сан-Себастьянцы находятся в прекрасной форме, что не скажешь об их противниках. Предлагаем поставить на победу хозяев с разницей в несколько мячей. 0

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    «Реал Сосьедад» — «Леганес». Прогноз (к. 2.31) и ставки на матч чемпионата Испании 8 ноября 2019 года. Прогноз на «Реал Сосьедад» — «Леганес». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.31
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