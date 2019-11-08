«Реал Сосьедад» — «Леганес». Прогноз (к. 2.31) и ставки на матч чемпионата Испании 8 ноября 2019 года

В поединке 13-го тура испанской Ла Лиги «Реал Сосьедад» дома сыграет с «Леганесом». Встреча, которая пройдет на «Аноэте», начнется в 23:00 по мск. Прогноз на «Реал Сосьедад» — «Леганес».

«Реал Сосьедад»

Сан-Себастьянцы хорошо проводят текущий сезон в Примере, занимая после 12 туров третье место, имея на своем счету 22 очка (столько же и лидеры чемпионата — «Реал» и «Барса»), но сыграли на матч больше.

За минувшие четыре игры «бело-голубые» смогли выиграть в трех встречах и раз проиграли. Виктории состоялись дома над «Бетисом» (3:1), а также на выезде над «Сельтой» (1:0) и «Гранадой» (2:1) в последнем туре. Поражение пришлось в родных стенах от «Леванте» (1:2).

На своем поле в этом розыгрыше Примеры «Реал Сосьедад» провел пять встреч, добыв в них три виктории и дважды проиграв, разница забитых и пропущенных — 10:5.

«Леганес»

«Леганес» после 12 матчей этого чемпионата Испании не радует своих фанов, занимая последнее место в турнирной таблице, имея на своем счету только пять очков.

«Огурцы» в этих встречах забили всего шесть мячей (меньше всех наряду с «Сельтой» и «Эспаньолом»), а пропустили больше всех — 21.

За последние шесть встреч «зелено-белые» проиграли в пяти из них и раз победили. Единственная на этот момент виктория в сезоне добыта в матче с «Мальоркой» — 1:0. В последних двух встречах они проиграли «Реалу» 0:5 в гостях и «Эйбару» 1:2 дома.

На выезде в текущем розыгрыше Примеры «Леганес» добыл всего лишь один балл в пяти поединках при разнице мячей — 2:11.

В прошлом чемпионате Испании «Реал Сосьедад» на своем поле разгромил «Леганес» со счетом 3:0, а в другом матче команды сыграли 2:2.

Прогноз на «Реал Сосьедад» — «Леганес»

Сан-Себастьянцы находятся в прекрасной форме, что не скажешь об их противниках. Предлагаем поставить на победу хозяев с разницей в несколько мячей. 0