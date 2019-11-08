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    «Норвич» — «Уотфорд». Прогноз (к. 1.91) и ставки на матч АПЛ 8 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Норвич» — «Уотфорд»
    Даниель Фарке
    В 12 туре АПЛ «Норвич» сыграет с «Уотфордом». Местом встречи является стадион «Карроу Роуд». Старт поединка в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Норвич» — «Уотфорд».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 08 Ноября 2019 года
    Норвич Сити
  • Норвич
    •  Норвич Сити 23:00 Уотфорд Уотфорд
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    «Норвич»

    «Норвич» предпоследняя команда АПЛ. На счету клуба 7 очков. Последние результаты команды не могут порадовать, поскольку из шести матчей она проиграла пять.

    В двух последних турах «канарейки» терпели поражение. Они проиграли «Ман Юнайтед» со счетом 1:3 и уступили на выезде «Брайтону» 2:0. Единственный зачетный балл в шести турах хозяева набрали в игре с «Борнмутом» (0:0).

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    Кроме того, «желто-зеленые» довольно много пропускают. В их ворота влетало не менее двух мячей в 8 из 9 матчей английского первенства.

    Что касается травм, то у команды от них пострадали Циммерманн, Хэнли и Клозе. Возможно, что не сыграет из-за повреждения Вранчич.

    «Уотфорд»

    «Уотфорд» идет последним, отставая от «Норвича» на два пункта. Несмотря на то, что гости самые последние в лиге, результаты у них немного лучше. Он проиграли только 6 из 11 матчей АПЛ, сыграв 5 раз вничью.

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    Проблемы у команды с реализацией. В 11 турах «шершни» забили всего 6 мячей. Они оставались без забитых голов в двух из трех поединков чемпионата.

    На своем поле «желто-черные» проиграли «Челси» 1:2. Они имели шансы на ничью, но упустили свою возможность. До этого еще одно поражение коллективу нанес «Эвертон» (2:0), но данный результат был в Кубке лиги.

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    • В АПЛ кроме неудачи в поединке с «аристократами» «Уотфорд» трижды кряду сыграл вничью. 0:0 было с «Борнмутом», 1:1 с «Тоттенхэмом» и 0:0 с «Шеффилд Юнайтед».

    Гости имеют серьезные кадровые потери. Травмированы Уэлбек, Дини, Сарр и Кина. Также могут не сыграть Капу и Клеверли, а это уже серьезные потери в центре поля.

    Прогноз

    Обеим командам нужны очки. Однако предпосылок для успеха мало что с одной, что с другой стороны. В любом случае «Норвич» имеет менее серьезные кадровые проблемы. Вдобавок к этому команда будет играть на своем поле.

    По коэффициентам практически паритет — 2.65 против 2.60. ничья оценивается коэффициентом 3.60.

    Полагаем, что «Норвич» забьет первым. На правах хозяев команда будет играть увереннее. Тем более гости очень мало забивают. 0

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