«Манчестер Юнайтед» — «Партизан». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч группового этапа Лиги Европы 7 ноября 2019 года

В 4 туре группового этапа Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» будет принимать «Партизан». Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд» 7 ноября. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Партизан».

«Манчестер Юнайтед»

После трех туров группового этапа Лиги Европы коллектив из Манчестера сумел выйти на первое место в Группе L. В своих поединках на евроарене «красные» забили лишь два гола, вообще не пропустив при этом.

В первом матче в рамках ЛЕ «манкунианцы» с минимальным преимуществом переиграли «Астану» (1:0), а в следующем туре подопечные Уле Гуннара Сульшера разошлись миром с «АЗ Алкмаром» (0:0).

А в третьем туре «Манчестер Юнайтед» в гостях сумел победить «Партизан» (0:1). После еврокубков «красные дьяволы» взяли верх над «Норвичем» в АПЛ (1:3).

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30 октября в 1/8 финала Кубка лиги МЮ одолел «Челси» (1:2), но в 11 туре Премьер-лиги команда уступила в гостях «Борнмуту» (1:0).

«Партизан»

Сейчас в активе у клуба из Сербии имеется 4 балла, благодаря чему белградцы идут третьими в турнирной таблице Группы L, отставая от «АЗ Алкмара» на 1 пункт, а от МЮ — на 3.

Стартовый матч в еврокубках завершился для «Партизана» ничьей в противостоянии с «АЗ Алкмаром» (2:2), после чего в Нур-Султане гости взяли верх над «Астаной» (1:2).

А в третьей игре в рамках Лиги Европы коллектив из Белграда потерпел поражение от МЮ (0:1). Затем в домашнем первенстве подопечные Саво Милошевича разгромили «Спартак Субботицу» (4:0).

В 14 туре чемпионата Сербии черно-белые уступили клубу «Чукарички» (2:1), а чуть позже «Партизан» разобрался с «Войводиной» (4:0).

Прогноз

Победа МЮ в матче 4 тура группового этапа Лиги Европы оценивается коэффициентом 1,39, на ничью букмекеры предлагают котировку 4,20, а на победу «Партизана» — 12,5.

Несмотря на то что «красные дьяволы» считаются безоговорочными фаворитами данного противостояния, с забитыми мячами у коллектива Сульшера в еврокубках явные проблемы. Наш прогноз — тотал меньше 2,5 с коэффициентом 1,76. 0